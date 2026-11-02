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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23849581 www.24chasa.bg

Тръмп предлага ново търговско споразумение с Канада

Мария Нишанджиева
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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Доналд Тръмп заяви, че администрацията му има концепция за ново търговско споразумение с Канада, съобщи Ройтерс. 

Премиерът на Канада Марк Карни по-рано съобщи, че с американския президент са провели добър разговор за бъдещето на търговските отношения между двете страни, които в момента имат търговски спор. 

"Говорих отново с него вчера и имаме концепция за сделка, която ще бъде чудесна за нашите фермери, чудесна за страната ни и всичко ще бъде наред", каза Тръмп пред медиите щата Айова.

В неделя Карни написа в социалните мрежи, че разговорът им "надгражда последните конструктивни обсъждания относно очертанията на взаимноизгодно търговско споразумение", което би създало работни места, би подобрило достъпността на живота и би уважавало напълно езиците, културата и суверенитета на Канада.

"Нашите екипи ще работят през следващите седмици за постигането на този резултат", съобщи Карни в Екс.

Според Тръмп евентуалното споразумение ще обхваща и проекта за петролопровода "Кистоун Екс Ел" който беше отменен от бившия президент Джо Байдън през 2021 г. Засега няма коментар от канцеларията на Карни, пише БТА. 

През последните месеци Канада и САЩ си наложиха взаимно мита за милиарди долари. Налагането на мита върху канадските стоки се превърна в тема в някои северни американски щати по границата, като Мичиган и Мейн, в навечерието на междинните избори в САЩ утре.

Миналата седмица Тръмп заяви, че търговско споразумение с Канада предстои скоро, но Канада по-рано съобщи за ограничен напредък в търговските преговори въпреки усилията за облекчаване на митата върху стоманата и автомобилите, припомня Ройтерс.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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