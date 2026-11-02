Петролът поевтиня с 3%

Цените на петрола се понижиха с над 3% в азиатската търговия. Това се случва на фона на тридневните разговори между ирански и катарски представители за споразумение за край на войната между САЩ, Израел и Иран, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 3,68 долара, или 3,2%, до 109,75 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 3,43 долара, или 3,3%, до 100,69 долара за барел.

Брент приключи октомври на най-високото си равнище от шест месеца на фона на опасенията, че конфликтът между САЩ и Иран може отново да се разрасне след междинните избори в САЩ във вторник, пише БТА.

„Петролът поевтинява технически тази сутрин след силното поскъпване през миналата седмица", коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в „Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade). По думите му надеждите за известен дипломатически напредък, съчетани с липсата на съществена военна ескалация през уикенда, засега намаляват непосредствения натиск върху цените.

Пазарът обаче остава в готовност за възможността реториката около Иран да се изостри и да тласне цената на Брент към 120 долара за барел след междинните избори, посочва Уотърър.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви вчера, че целта на продължаващите и напредващи разговори е да се проведат допълнителни консултации с катарските посредници. Техеран е готов както за отбрана, така и за дипломация, добави той.

Преговорите се провеждат на фона на нападения срещу петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, които повишават разходите за енергия и корабоплаване в световен мащаб. През октомври Саудитска Арабия е увеличила износа си на суров петрол спрямо септември въпреки нападенията на подкрепяните от Иран йеменски хуси срещу енергийната ѝ инфраструктура, сочат данни на две от три компании за проследяване на корабоплаването.

„Движението на цените на петрола през последните седмици отразява пазар, който все повече се подготвя за възможността от нови военни действия между САЩ и Иран", посочват анализатори на Ай Ен Джи (ING) в съобщение до клиенти.

Според тях, ако междинните избори преминат без нито военни удари, нито споразумение, основният въпрос ще бъде дали пазарът ще продължи да калкулира значителна геополитическа рискова премия, или тя постепенно ще започне да намалява.

Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ, обединени във формата ОПЕК+, запазиха без промяна производствените си цели за декември на заседание в неделя. Решението потвърждава очакванията, че нови корекции в политиката на групата няма да има преди следващата година, докато тя продължава да се сблъсква с прекъсвания на износа заради войната с Иран.