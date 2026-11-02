35 български фирми ще получат 46 млн. евро за производство на военна техника

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Още 35 български компании ще получат общо над 46 млн. евро европейско финансиране, с което да модернизират производствата си на продукти за отбраната и изделия с двойна употреба. Това съобщават от изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност". Оттам уточняват, че средствата се отпускат по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП), управлявана от агенцията, която е към министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Бюджетът на мярката по програмата е увеличен и вече достига 117 млн. евро. До момента одобрените за финансиране предприятия са били 94, а с допълнително отпуснатите средства броят им ще нарасне до общо 129.

Европейското финансиране ще позволи на дружествата да инвестират в закупуването на машини, съоръжения, оборудване и специализиран софтуер. Допустими разходи са и придобиването на патенти, лицензи и ноу-хау.

Целта на подкрепата е компаниите да повишат промишления си капацитет и да модернизират производствените си мощности за изделия от отбранителната индустрия и стоки с двойно предназначение.

Сред тях са високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове и други безпилотни апарати.

По процедурата ще се финансират и строително-монтажни работи, като разходите за тях не могат да надхвърлят 50% от общите разходи по съответните проекти.

Програмата се управлява от ИА „Европейски фондове за конкурентоспособност" към министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Ведомството обединява технологии, капитал и стратегическа визия за изграждането на модерна, сигурна и конкурентоспособна екосистема за гражданите и бизнеса.