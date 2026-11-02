Представители на 14 държави се събират на форум за бъдещето на Дунавския регион в София

България ще бъде домакин на 15-ия Годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, който ще се проведе на 3 и 4 ноември в София. Събитието ще събере представители на европейски и национални институции, държавите от Дунавския регион, местните власти, академичните среди и гражданското общество, за да обсъдят възможностите за сътрудничество и развитието на региона, информираха от регионалното министерство.

Форумът ще бъде открит официално утре, 3 ноември, от 12 часа в Гранд хотел „Милениум". В церемонията ще участват вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева.

Видеообръщения към участниците ще отправят Рафаеле Фитто, изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия за сближаване и реформи, и Темис Кристофиду, генерален директор на Главна дирекция „Регионална и градска политика" в Европейската комисия. Приветствия ще отправят още Чарлина Вичева, генерален директор на Главна дирекция „Морско дело и рибарство" в ЕК, и Юрай Дроба, президент на Братиславския регион и заместник-председател на Европейския комитет на регионите. За 13 часа е предвиден брифинг за медиите.

В рамките на двата дни участниците ще обсъдят сътрудничеството между страните от Дунавския регион и възможностите за по-ефективно сближаване и развитие. Сред темите в програмата са транспортната и мултимодалната свързаност, уменията и местните икономики, управлението на водите, климатичната устойчивост и сигурността. Ще бъде разгледана и ролята на малките и средните градове за балансираното териториално развитие.

Специален акцент ще бъде поставен върху бъдещето на политиката на сближаване след 2027 г. и мястото на макрорегионалните стратегии в бъдещите политики и финансови инструменти на Европейския съюз.

През 2026 г. България е ротационен председател на Дунавската стратегия, а министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява функциите на Секретариат на Националната група за координация на Стратегията. Годишният форум е водещото събитие в рамките на Българското председателство, което преминава под мотото „Свързани региони, повече сплотеност: По-силен Дунав за всички".

Основен приоритет на председателството е намаляването на икономическите, социалните и териториалните различия, както и по-доброто използване на макрорегионалното сътрудничество за балансирано развитие на Дунавския регион. Стратегията обединява 14 държави, които работят заедно по общите предизвикателства и възможности пред региона.

Форумът ще бъде закрит на 4 ноември от 13 часа в Гранд хотел „Милениум". Заключителни изказвания ще направят Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и Кристина Билич, държавен секретар в министерството на регионалното развитие и фондовете на Европейския съюз на Хърватия.

По време на заключителната церемония Шишков ще връчи символа на Дунавската стратегия – корабен рул, на Кристина Билич. Така символично ще бъде предадено председателството на Стратегията на Хърватия за 2027 г.

Провеждането на 15-ия Годишен форум се подкрепя в рамките на проекта DSP 3 „Danube Strategy Point – A Secretariat for the Danube Region", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg „Дунавски регион" 2021–2027 г.