BMW въвежда полуавтономно шофиране в града

BMW официално обяви плановете си да разшири възможностите на своите системи за автоматизирано шофиране, като въведе поддръжка за градски условия от началото на следващата година.
Новата технология е класифицирана като система от Ниво 2, което означава, че автомобилът може да поеме контрол над управлението, ускорението и спирането, но водачът остава изцяло отговорен за ситуацията на пътя.
За да се гарантира безопасността, превозното средство непрекъснато ще следи вниманието на шофьора и посоката на неговия поглед.
Иновацията се базира на концепцията BMW Symbiotic Drive за плавно взаимодействие с водача, като визуализацията се осъществява чрез BMW Panoramic Vision и нов 3D дисплей.
Хардуерът вече се вгражда в модели като iX3, iX4, X5, Серия 3 и Серия 7, което позволява безжично активиране (Over-the-Air) на по-късен етап. Технологията отговаря на европейските регулации.