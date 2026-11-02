BMW въвежда полуавтономно шофиране в града

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BMW официално обяви плановете си да разшири възможностите на своите системи за автоматизирано шофиране, като въведе поддръжка за градски условия от началото на следващата година.

Новата технология е класифицирана като система от Ниво 2, което означава, че автомобилът може да поеме контрол над управлението, ускорението и спирането, но водачът остава изцяло отговорен за ситуацията на пътя.

За да се гарантира безопасността, превозното средство непрекъснато ще следи вниманието на шофьора и посоката на неговия поглед.

Иновацията се базира на концепцията BMW Symbiotic Drive за плавно взаимодействие с водача, като визуализацията се осъществява чрез BMW Panoramic Vision и нов 3D дисплей.

Хардуерът вече се вгражда в модели като iX3, iX4, X5, Серия 3 и Серия 7, което позволява безжично активиране (Over-the-Air) на по-късен етап. Технологията отговаря на европейските регулации.