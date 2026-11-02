Синдикатите и бизнеса на спешна среща с двама министри заради растящите цени на тока

До края на тази седмица Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и още четири организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Конфедерация на труда „Подкрепа", се очаква да проведат спешна среща с министър-председателя Румен Радев, министъра на финансите Гълъб Донев и с министъра на енергетиката Ива Петрова във връзка с растящите цени на електроенергията. Това съобщи в Стара Загора президентът на КНСБ Пламен Димитров, който взе участие в среща с регионалните стриктури на синдиката.

Работодателите и синдикатите отбелязват в своето отворено писмо, че действието на двата режима за компенсации - за небитовите крайни потребители и за енергоемките потребители, е с отложено плащане точно когато са най-необходими. Затова искането е за преразглеждане.

Димитров подчерта, че високите цени на електроенергията засягат и небитови потребители с обществено значими функции, включително културни институции, които не са обхванати от специалния механизъм за компенсиране.

Президентът на КНСБ коментира, че очаква до края на тази седмица бюджетът на държавата за 2027 година да бъде приет от Министерския съвет. „Искаме в бюджета да видим поне 10 на сто увеличение на заплатите в администрацията. Това може да стане с допълнителни средства, които могат да бъдат заложени. Затова в момента се водят разговори с Министерството на финансите за около 200-250 млн. евро допълнителни приходи", заяви Димитров. Той подчерта, че тези средства могат да бъдат за увеличението на работните заплати с 10 процента, а не както е заложено към момента с 5 на сто, както и минималната работна заплата да бъде 690 евро.

„Ние подкрепихме изцяло предложението на правителството за допълнителни данъчни приходи от близо 2 млрд. евро, които се очакват от четири-пет мерки, които бяха коментирани на последния Тристранен съвет. Смятаме, че има още резерви към облагане на хазарта, който според нас е малко обложен", обясни Пламен Димитров. Той подчерта, че брутният вътрешен продукт (БВП) за следващата година е подценен. „Националният статистически институт преизчислява БВП на държавата всяка година нагоре. Това е важно, защото 40 на сто от него са общите данъчни приходи", заяви Димитров. И допълни, че смята, че там има допълнителен ресурс от около милиард евро.

Президентът на КНСБ смята, че има знаци, че правителството мисли в посока за осъществяване на тези промени в следващия бюджет. „Хората са доста изнервени с тези цени в магазините, не че с 10 процента ръст на заплатите ще станат много по-богати, но поне ще догоним инфлацията. Това е нашият най-важен аргумент", каза още синдикалистът.

Той припомни, че КНСБ от юни 2025 година следи инфлацията на малката потребителска кошница. „Инфлацията на малката кошница, която ние изчисляваме, наближава 9 процента, а до края на годината сигурно ще стигне 10 процента. Това е представителна извадка на 600 търговски обекта в цялата страна от 81 общини. Ние наблюдаваме 20 стокови позиции от първа необходимост и бензин А95", обясни Димитров. Според него държавата е „изтървала" цените, които са се повишили през последните месеци.

В началото на срещата Пламен Димитров поздрави президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победата на изборите. „Надявам се г-жа Йотова да бъде успешен президент на България. Тя е първата жена президент. С нея сме работили много, когато беше вицепрезидент", заяви Димитров. И припомни, че очаква да бъде възобновена инициатива на КНСБ и Йотова за българите в Украйна и Молдова. "Надявам се да възобнови тази инициатива, тя е изключително важна за пазара на труда и за демографията. Не от Узбекистан и от Непал да идват работници, а хора с българско самосъзнание", допълни Димитров, цитиран от БТА.

В срещата участие взеха още вицепрезидентите Тодор Капитанов, Даниела Алексиева и Огнян Атанасов и представители на регионални структури. Пламен Димитров заяви, че членовете на КНСБ в област Стара Загора са над 25 000 души. И именно в Старозагорско е един от най-сериозните синдикални региони на конфедерацията след столицата и Пловдив.