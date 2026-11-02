ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори, класиране и програма на 14...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23852943 www.24chasa.bg

Експерт по AI спря да спестява за пенсия: Алгоритмите ще заличат човечеството до 10 години

Емили Стоичкова
3140
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Нейт Соарес КАДЪР: YouTube/@NicholasThompson

Нейт Соарес, бивш софтуерен инженер в Google и Microsoft и настоящ президент на Института за изследване на машинния интелект, предприе крайни мерки заради опасенията си от изкуствения интелект.

В интервю за видео поредицата „Най-интересното в AI" той споделя, че е спрял да спестява за пенсия, тъй като според него има 50% шанс "технологията да доведе до пълно унищожение на човечеството през следващото десетилетие", съобщава вестник New York Post. 

Експертът, посветил повече от 12 години на безопасността на машините, сравнява живота в сянката на AI екзистенциалната заплаха с този по време на Студената война и ядрената опасност. Според него основният риск не произтича от евентуална омраза на машините към хората, а от потенциалното им пълно самозадоволяване. Щом изкуственият интелект започне да управлява собствена автоматизирана икономика и инфраструктура, хората биха станали излишни или дори пречка за постигането на неговите цели.

Въпреки мрачната си прогноза и финансовото си поведение, Соарес настоява, че катастрофалният сценарий не е неизбежен. Той призовава за глобални ограничения върху развитието и мащабирането на технологията. По негово мнение изкуственият интелект трябва да се използва за конкретни полезни задачи като търсене на лекарства за коварни заболявания, но не и за създаването на системи, които се опитват да имитират и надминат пълния човешки разум. 

Нейт Соарес КАДЪР: YouTube/@NicholasThompson

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Наука и технологии

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента