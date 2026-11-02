Експерт по AI спря да спестява за пенсия: Алгоритмите ще заличат човечеството до 10 години

Нейт Соарес, бивш софтуерен инженер в Google и Microsoft и настоящ президент на Института за изследване на машинния интелект, предприе крайни мерки заради опасенията си от изкуствения интелект.

В интервю за видео поредицата „Най-интересното в AI" той споделя, че е спрял да спестява за пенсия, тъй като според него има 50% шанс "технологията да доведе до пълно унищожение на човечеството през следващото десетилетие", съобщава вестник New York Post.

Експертът, посветил повече от 12 години на безопасността на машините, сравнява живота в сянката на AI екзистенциалната заплаха с този по време на Студената война и ядрената опасност. Според него основният риск не произтича от евентуална омраза на машините към хората, а от потенциалното им пълно самозадоволяване. Щом изкуственият интелект започне да управлява собствена автоматизирана икономика и инфраструктура, хората биха станали излишни или дори пречка за постигането на неговите цели.

Въпреки мрачната си прогноза и финансовото си поведение, Соарес настоява, че катастрофалният сценарий не е неизбежен. Той призовава за глобални ограничения върху развитието и мащабирането на технологията. По негово мнение изкуственият интелект трябва да се използва за конкретни полезни задачи като търсене на лекарства за коварни заболявания, но не и за създаването на системи, които се опитват да имитират и надминат пълния човешки разум.