Пулев: България е отворена за корейски инвестиции

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България е отворена към корейски инвестиции. Стремим се да привличаме производства с висока добавена стойност и искаме да насърчим възможностите за пряко производство в България. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе среща със заместник-министъра по икономическите въпроси в министерството на външните работи на Република Корея Джонгхан Парк.

По време на разговора беше подчертана важността на стабилната и предвидима политическа и икономическа среда като предпоставка за дългосрочни инвестиционни решения.

„България работи активно за диверсифициране на икономическите си партньорства и разглежда Република Корея като стратегически партньор с голям потенциал за развитие на съвместни производства и технологични проекти", изтъкна вицепремиерът.

Пулев подчерта потенциала за задълбочаване на индустриалното сътрудничество между двете държави, включително в отбранителния сектор, микроелектрониката, високите технологии и иновациите, съобщиха от министерството.

снимка: Министерство на икономиката

„Можем да обединим усилия и да насърчим създаването на съвместни предприятия и други форми на сътрудничество с корейски партньори", заяви той.

Министърът на икономиката открои и възможностите за съвместни проекти в инфраструктурата, енергетиката, транспорта, свързаността и цифровизацията. В тази връзка той представи подготвената от министерството на икономиката нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която предстои да бъде внесена в Народното събрание.

„Подготвихме изцяло нова правна рамка за подкрепа на публично-частните партньорства, която позволява привличането и мобилизирането на частен капитал, като същевременно гарантира баланса с икономическите интереси на държавата", посочи Пулев. Той допълни, че се предвижда мащабна инвестиционна програма, основана на този модел, във всички области, в които той е приложим.

Пулев акцентира и върху създаденото централно координационно звено към Министерския съвет, което осигурява единна точка за контакт и подкрепа за инвеститорите.

Срещата се проведе в рамките на третата сесия на Българо-корейската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която се състоя в София. Съпредседатели на заседанието бяха заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов от българска страна и заместник-министър Джонгхан Парк от корейска страна.

Комисията предостави възможност за обсъждане на конкретни стъпки за разширяване на двустранните търговско-икономически отношения, насърчаване на инвестициите и задълбочаване на партньорството в енергетиката, транспорта и логистиката, високите технологии, иновациите и земеделието.

Специален акцент беше поставен върху съвместните индустриални проекти, технологичния трансфер, развитието на производствения капацитет и разширяването на достъпа на български продукти до корейския пазар.

Третата сесия на междуправителствената комисия е първата от седем години насам. Предходното заседание се проведе в Сеул през 2019 г. През тази година България и Република Корея отбелязват 36 години от установяването на дипломатическите си отношения.