КЕВР реши: газът поскъпва от 1 ноември с 32,52%, не с 34 на сто

Потвърди - няма да се увеличават цените на тока и парното за домакинствата от 1 януари

Късно следобяд в понеделник, 2 ноември, Комисията за енергийно и водно регулиране реши газът да поскъпне с 32,52%, а не с 34 на сто, както първоначално заявиха от "Булгаргаз", а експертите на комисията потвърдиха. Така от 1 ноември природният газ струва 58,43 евро за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз" продава горивото на крайните снабдители и топлофикациите.

На откритото заседание на 28 октомври енергийният регулатор изрази несъгласие с първоначално предложената цена от 59,08 евро/мвтч и изиска „Булгаргаз" да намери резерви за нейното намаляване, като постигне възможно най-благоприятна цена за българските потребители.

„Независимо от сегашните екстремни цени на международните енергийни пазари, достигащи нива от 100-105 евро за мвтч, увеличение с 34% е неприемливо, защото би било шоково за топлофикациите и за икономиката на страната", заяви на заседанието председателят на КЕВР Пламен Младеновски. По отношение на цените на тока и парното за бита от 1 януари 2027 г. той беше категоричен, че към настоящия момент Комисията разполага с регулаторни механизми, за да не допусне увеличаването им, заяви тогава той.

След призива на КЕВР за намаляване на поисканото драстично увеличение „Булгаргаз" е намерил резерви, като е използвал допълнителни количества синьо гориво от хранилището в ПГХ „Чирен". Ако тази мярка не беше предприета, с оглед на актуалните, по-високи цени на борсата TTF, увеличението през ноември щеше да достигне до 39,37%, спрямо октомври, съобщават от КЕВР.

В случай че международните цени бяха останали на нивата от подаване на заявлението на 12 октомври, при новата структура на микса с повишаване на количествата от хранилището в Чирен, увеличението щеше да бъде сведено до около 28 на сто.

В ценовия микс са включени също пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.



