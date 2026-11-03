Съседите ще отмъкнат и новогодишния ни куверт

Цените за година се вдигнаха с 30%

Същата оферта за Гърция, Турция и Сърбия излиза доста по-евтино от спа хотели у нас

Посрещането на новата година в Солун може да струва по-малко, отколкото във Велинград, а петзвезден хотел в Истанбул предлага празничен пакет на цена под тази на някои четиризвездни в Хисаря. Това показва сравнение на обявените оферти за посрещането на 2027 г. в България и съседни държави. А от предложенията става ясно, че

цените, с малки изключения, са се вдигнали с 30 процента

в сравнение с миналогодишните.

В това вероятно няма голяма изненада, но разликите понякога се оказват впечатляващи. Три нощувки за двама със закуска, вечеря и новогодишно празненство в 3-звезден хотел в Солун се предлагат за 548 евро. За същия период във Велинград ще ви вземат 588 евро, а цената може да стигне и 780 евро. Гърция е сред най-лесните алтернативи за българите, които искат да посрещнат Нова година извън страната, без да пътуват със самолет. При това на конкурентна цена. Петзвезден хотел например предлага три нощувки за двама за 754 евро. В цената са включени закуска, вечеря и новогодишна галавечеря с музикална програма. Напитките по време на празненството обаче се заплащат отделно.

Истанбул също предлага по-евтини варианти. Три нощувки в петзвезден хотел с новогодишна галавечеря и спа струват 682 евро за двама. На 31 декември е предвидена шоупрограма, а напитките са включени в новогодишния куверт. Това е с близо 100 евро под офертите в Хисаря, макар двата хотела да предлагат различни условия за настаняване и хранене. Така Истанбул се оказва конкурентен не само на по-достъпните хотели в България, но и на част от четиризвездните ни спа курорти. Разбира се, градска почивка в многомилионен мегаполис и няколко дни край минералните басейни на Велинград не са напълно еднакви туристически продукти.

Но

във Велинград тридневната почивка надхвърля 2000 евро

Там пакет за двама се движи от 1990 до 2150 евро в хотели с 5 звезди. Цената включва празнични вечери, новогодишен брънч, спа и развлекателна програма.

Има и по-скъпи оферти, които стигат до 3250 евро за двама, но това е предложение за бутиков хотел с ограничени на брой места.

В останалите популярни зимни курорти цените са по-умерени

В Банско три нощувки за двама на база олинклузив може да се намерят за 1797 евро. В Пампорово офертите най-често се движат от 1202 до 1506 евро за двама. Боровец предлага посрещане на празниците в диапазона 702-1350 евро за двама, но и тук има предложение от 2331 евро. В Сандански цената е 1620 евро със закуски, вечери и празнична програма, в Правец е 1770 евро, което го поставя в средата на ценовите предложения. 10-дневен круиз в другия край на света излиза два пъти по-скъпо от луксозно изкарване на новогодишните празници във Велинград. СНИМКА: SHUTTERSTOCK

Съседна Сърбия традиционно привлича българите за Нова година с богатите си празнични вечери и музика на живо.

В Ниш например хотел предлага три нощувки за 700 евро за двама. В пакета има две празнични вечери - на 31 декември и 1 януари. И двете са с неограничена консумация на напитки и жива музика. В Белград три нощувки в петзвезден хотел и две празнични вечери - на 31 и 1 януари, в популярно заведение на ул. “Скадарлия” излизат 1120 евро за двама.

Северна Македония също предлага конкурентни цени. В хотел с 5 звезди в Скопие пакетът за три нощувки в двойна стая е 699 евро. Включени са закуски, новогодишна гала вечеря с напитки и спа.

В Охрид офертата на четиризвезден хотел е около 710 евро за двама за три нощувки.

В Румъния цените невинаги са по-ниски от българските, а начинът, по който се обявяват пакетите, може да бъде подвеждащ. Например четиридневна автобусна екскурзия до Букурещ с три нощувки в хотел с 4 звезди струва 314 евро на човек. Но новогодишната вечеря не е включена. За празничния бюфет, диджей парти и напитките се доплащат по 180 евро на човек. Така крайната цена става 988 евро за двама. Допълнително се плаща и посещението на популярния термален комплекс край Букурещ. Все повече туроператори у нас предлагат плажуване в Гамбия през декември с включено посрещане на новата година. СНИМКА: SHUTTERSTOCK

Сравнението показва, че има български хотели, които не са непременно най-скъпите на Балканите, но част от луксозните ни спа комплекси предлагат пакети, които да значително по-скъпи от тези в съседните държави.

Нещо различно тази година е

все по-широкото предлагане на круизи за Коледа и Нова година

За 2317 евро на човек има 9-дневно пътуване из Канарските острови и Мадейра. Цената включва и самолетен билет от София до Тенерифе и обратно. Има и новогодишни круизи из Австралия и Нова Зеландия, Сингапур или празнуване в Аржентина и Бразилия. Цените са поне два пъти по-високи от тези на велинградски хотел.

Обикновено това са програми, които траят по над 10 дни. За Сидни и Мелбърн най-евтиното пътешествие излиза към 4700 евро, като цената зависи от това каква каюта на кораба се избере. За по-хубавите цените може да стигнат и до 8000 евро. Нова година може да се посрещне с топло време в екзотичните дестинации, които се предлагат от туроператорите. СНИМКА: SHUTTERSTOCK

Държави в Далечния Изток – Япония, Южна Корея, Виетнам, са отдалечени и подобни програми са със сложна логистика. Но въпреки това 10-дневен тур из Виетнам или Тайланд в момента струва 3000 евро, като са включени не само полетът до там, но и вътрешни трансфери, гидове от България и луксозно настаняване. Подобна цена обаче трудно се постига за Япония и Южна Корея и затова малкото туроператори, които правят подобни пътешествия, искат до 5-6 хиляди евро, а в най-луксозните варианти – и 8000 евро на човек. Ако се направи ранно записване, т.е. поне 3-4 месеца преди датата на отпътуването, цената е по-ниска, но с не повече от 500 до 800 евро.

За пътуване до Латинска Америка по Коледа има оферти, разделени главно на две - плажни почивки или екскурзии в Мексико, които може да се комбинират с Бразилия и Аржентина. Цените варират в доста широки граници, но долната е 3190 евро на човек.

Посрещане на 2027 г. в Рио де Жанейро, съчетана с 14-дневна екскурзия из Бразилия и Аржентина, може да излезе 3250 евро, ако се придържаме към най-скромния вариант за настаняването. Тур за 20 дни, при който се посещават няколко държави в региона и се стига до Патагония, струва 4945 евро. Всичко това са обаче цени без полета, който излиза по около 1500 евро през този сезон.

По време на пандемията хит за българите, а и за останалия свят, бяха новогодишните пътувания до Занзибар. Танзания бе една от малкото държави, които не поставяха почти никакви изисквания и чартърните програми до там станаха много популярни. 5-6 години по-късно има известни промени. Танзания вече изисква

задължителна местна здравна застраховка,

която се сключва онлайн. Струва 44 долара за възрастни и наполовина за деца. Има и виза, която може да се купи на място зо 50 долара. 10-дневен престой покрай Нова година струва около 1500 евро при икономичен клас хотел и може да стигне до около 2900 евро за по-луксозно настаняване със самолетния билет. Почти няма туроператор, който да не предлага такива оферти, при това

чартърните полети се организират не само от София, а и от Пловдив

и Варна

Има доплащане за допълнителни забавления като плантация за подправки, тур с лодка, еднодневна екскурзия до острова на костенурките или сафари в резерват в континентална Танзания.

Независимо от цените, чието сравнение не е в полза на българските курорти, реалностите на пазара са такива, че миналата година приблизително 700 хиляди българи празнуваха в хотели у нас, а зад граница пътуваха около 120 хиляди. Но повечето от тях всъщност посетиха съседните държави.

Гамбия, Руанда, Тайван са новите екзотики

Гамбия, Руанда, Колумбия, Тайван и Филипините са сред по-необичайните дестинации, които български туроператори предлагат за посрещането на 2027 г. Има избор между сафари сред диви животни, пътешествие из Южна Америка или обиколка на няколко острова в Тихия океан. Това са сравнително скъпи ваканции, но и доста по-различни от обичайния новогодишен пакет с хотел и празнична вечеря. Продължителността им е от една до две седмици. Руанда е един от малкото шансове човек да види горили в естествената им среда. СНИМКА: SHUTTERSTOCK

Една от интересните нови възможности е Гамбия, като малката държава на атлантическото крайбрежие на Западна Африка попада в офертите за новогодишни програми. Десетдневно пътуване с девет нощувки се предлага за 2888 евро на човек, като се минава през Истанбул до столицата Банжул. В пакета са включени самолетните билети, настаняването, закуските, вечерите и новогодишната галавечеря. Декември и януари попадат в сухия сезон, когато времето е подходящо за почивка край океана.

Програмата предлага и екскурзии. Сред тях са разходки до пазари в Банжул и Серекунда, обиколки в южната част на страната и пътуване до остров Кунта Кинте, свързан с историята на търговията с роби. Тези посещения обаче се заплащат отделно - между 75 и 95 евро.

Различно преживяване предлага Руанда, където туристите могат да посрещнат Нова година сред вулканите и националните паркове. Седемдневната програма започва от 4230 евро на човек. Маршрутът включва столицата Кигали, Националния парк на вулканите и парка Акагера, където се организират сафарита с джипове. Най-необичайното преживяване е възможността за наблюдение на планински горили в естествената им среда. То обаче изисква сериозно доплащане. Разрешителното струва 1500 долара на човек.

Колумбия също влиза в списъка с по-необичайните предложения за новогодишните празници. Тук акцентът не е толкова върху почивката, колкото върху обиколката на страната. Програмата е 13-дневна с цена 4490 евро на човек. Новата година се посреща в Картахена, един от най-известните исторически градове по карибското крайбрежие.

След празника пътуването продължава през кафения район около Перейра и Саленто, Долината Кокора с характерните високи восъчни палми и Меделин. Предвидени са и посещения на колоритното градче Гуатапе и столицата Богота.

Сред азиатските предложения се откроява Тайван, където посрещането на 2027 г. е предвидено пред прочутия небостъргач Taipei 101. Около сградата се организира едно от най-разпознаваемите новогодишни светлинни представления в Азия. 12-дневна програма с девет нощувки струва 4240 евро на човек. Освен столицата Тайпе туристите ще посетят планинския район Алишан с неговите чаени плантации, историческия град Тайнан, будистки храмове и националния парк Кентинг на южното крайбрежие на острова.

Новогодишното празненство може да бъде сред множеството по улиците на Тайпе или в панорамен бар, но за втория вариант е необходимо допълнително заплащане.

За хората, които предпочитат плажове, но вече са били на Малдивите или в Тайланд, се предлага 15-дневно пътешествие до Филипините, което съчетава Коледа и Нова година. Цената е 4150 евро на човек за дванадесет нощувки. Маршрутът включва Себу, Бохол, Ел Нидо и Боракай. Предвидени са разходки с лодки, посещения на тропически лагуни и възможности за наблюдение на морски животни. Новогодишната вечер е планирана в Ел Нидо, известен със своите варовикови скали и лагуни.

Списъкът не се изчерпва с тези дестинации. Има и предложения за посрещане на празника в Южен Китай с Хонконг и Макао, както и комбинирани маршрути през няколко азиатски държави.