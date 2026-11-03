Зарядна станция за коли на ток във всеки нов блок

Ще има и места за велосипеди - по две за апартамент

Всяка нова жилищна сграда с повече от три паркоместа ще трябва да има поне една зарядна точка за електромобили. Освен това най-малко

половината от останалите места трябва да бъдат предварително подготвени за монтиране на зарядни устройства

Това предвиждат промени в наредба, предложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В момента при новите жилищни сгради с над 10 паркоместа задължително се предвижда инфраструктура за монтиране на зарядни устройства, но не се изисква поставянето.

Другата съществена промяна е тази, че в новите жилищни сгради с над три паркоместа ще трябва да се осигуряват най-малко две места за велосипеди на жилище, когато няма гараж на разположение или складово помещение извън апартамента. Те трябва да бъдат включени още в инвестиционния проект.

Новите условия ще се прилагат и при реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на съществуващи сгради с повече от три паркоместа, но само когато строителните дейности обхващат паркинга или съответната инфраструктура. За разлика от новото строителство обаче, проектът

не въвежда задължение във всяка ремонтирана жилищна сграда да се монтира зарядна точка

При новите административни и офис сгради се изисква всяко второ място за паркиране да бъде оборудвано със зарядна точка за електромобил. Това важи за сгради с повече от пет паркоместа. За останалите нови нежилищни сгради с над пет паркоместа се предвижда поне 20% да са със зарядна точка. Допълнително поне половината от местата, които не са оборудвани с такава, да имат предварителна инфраструктура за бъдещото им монтиране.

Промените няма да подминат и съществуващите нежилищни сгради с повече от 20 паркоместа. За тях е предвидено до 1 януари 2027 г. да осигурят по една зарядна точка на всеки десет места или инфраструктура за зареждане на поне половината от местата.

Задължителни ще станат и велосипедните паркинги

За сгради, санирани между 28 май 2022 г. и 28 май 2024 г., се допуска изключение от срока до 1 януари 2029 г. До 1 януари 2033 г. се предвижда съществуващите сгради, притежавани или ползвани от публични органи, да имат предварително окабеляване на най-малко половината от паркоместата. Предложените промени предвиждат вече започналите процедури по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж да приключат по досегашните правила. За начало на процедурата се приема датата, на която е подадено писменото заявление за одобряване на проекта.