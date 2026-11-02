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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23853630 www.24chasa.bg

Държавата ще субсидира билети за самолет за важни дестинации

Марияна Бойкова

[email protected]

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Губещи линии, важни за региона, могат да се субсидират от бюджета. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Субсидии за самолетни билети ще дава държавата, ако превозвач лети по губещи, но важни за държавата линии. Това предвижда проект на наредба на министерството на транспорта. Досега у нас подобно подпомагане на въздушния транспорт не е правено. Конкурсите са на европейско ниво, в тях може да участват превозвачи и от други страни.

За да бъде дадена субсидия, са определени критерии и едновременно да са изпълнени четири условия. Първото е транспортните потребности да не могат да бъдат удовлетворени при разумни пазарни условия. Второто е осигуряването на минимално ниво на свързаност на съответния регион. Третото е възлагането да е съразмерно на преследваната цел, а четвъртото - това да не може да се постигне чрез други подходящи средства. Размерът на субсидията не трябва да надвишава средствата за нетни разходи.

Немалко държави в ЕС имат такива програми. В Румъния се субсидира линия от Орадя до Мюнхен и до Варшава. Франция е финансирала връзки на Страсбург с Амстердам, Прага и Мадрид, вътрешни и външни полети. Италия дава пари за линии от Рим и Милано до Сардиния, Комизо, Анкона, в Испания субсидии има за линиите Менорка - Мадрид, Бадахос - Мадрид и Барселона, Канарските острови. Гърция подпомага въздушни връзки с острови и континентални региони. Португалия налива пари за връзка на Лисабон с Азорските острови, Мадейра и във вътрешни регионални маршрути. Чехия подпомага летенето от Острава до Виена и Мюнхен.

Губещи линии, важни за региона, могат да се субсидират от бюджета. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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