Държавата ще субсидира билети за самолет за важни дестинации

Субсидии за самолетни билети ще дава държавата, ако превозвач лети по губещи, но важни за държавата линии. Това предвижда проект на наредба на министерството на транспорта. Досега у нас подобно подпомагане на въздушния транспорт не е правено. Конкурсите са на европейско ниво, в тях може да участват превозвачи и от други страни.

За да бъде дадена субсидия, са определени критерии и едновременно да са изпълнени четири условия. Първото е транспортните потребности да не могат да бъдат удовлетворени при разумни пазарни условия. Второто е осигуряването на минимално ниво на свързаност на съответния регион. Третото е възлагането да е съразмерно на преследваната цел, а четвъртото - това да не може да се постигне чрез други подходящи средства. Размерът на субсидията не трябва да надвишава средствата за нетни разходи.

Немалко държави в ЕС имат такива програми. В Румъния се субсидира линия от Орадя до Мюнхен и до Варшава. Франция е финансирала връзки на Страсбург с Амстердам, Прага и Мадрид, вътрешни и външни полети. Италия дава пари за линии от Рим и Милано до Сардиния, Комизо, Анкона, в Испания субсидии има за линиите Менорка - Мадрид, Бадахос - Мадрид и Барселона, Канарските острови. Гърция подпомага въздушни връзки с острови и континентални региони. Португалия налива пари за връзка на Лисабон с Азорските острови, Мадейра и във вътрешни регионални маршрути. Чехия подпомага летенето от Острава до Виена и Мюнхен.