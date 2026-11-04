Жените като сексуална примамка - AI изображения продават пропаганда и правят пари от чужд труд

Фейк видеа дискредитират протестиращи и подкрепят крайнодесни движения, а виртуални комедиантки трупат милиони гледания с откраднати шеги

Джесика Фостър носи американска военна униформа, подкрепя президента на САЩ Доналд Тръмп и позира до него, както и до Лионел Меси, Владимир Путин и Володимир Зеленски. Само за три месеца профилът ѝ в инстаграм събра над един милион последователи. Тя обаче не съществува. Изображенията са генерирани с изкуствен интелект, а линк отвежда към сайта за възрастни OnlyFans и платени снимки на крака. Там описанието на профила ѝ гласи: “Бъдете търпеливи, защото не съм робот”.

“В инстаграм тя се представя като военен съветник на администрацията на Тръмп, но в OnlyFans работи като модел за крака”,

коментира журналистката Кат Тенбарж. И допълва: “Фостър разпространява нещо като пропаганда - не само в подкрепа на Тръмп, не само в подкрепа на американската армия, но и такава, която превръща жените военни в предмети”.

Тази история съвсем не е единствената за измислена жена, силно сексуализирана визия, а често пъти и ясно изразена политическа принадлежност. Зад подобни профили стоят хора, които продават абонаменти, разпространяват политическа пропаганда, а понякога и двете едновременно. В различните държави тези AI генерирани дами имат различни предназначения - от унижаване на протестиращи до присвояване на творчески труд.

Дни преди президентския вот в Бразилия един манипулиран клип на Флавио Болсонаро стана вайръл - до крайнодесния политик танцува руса жена с прилепнали дрехи. Всъщност генериран с изкуствен интелект образ, докато в оригинала на мястото на танцуващата жена е депутатът Николас Ферейра. В свое разследване бразилската агенция за проверка на фактите “Лупа” откри два акаунта с общо 28 клипа, които към края на октомври баха събрали 47,7 млн. гледания. Препратките водят към платено сексуално съдържание в телеграм.

Един от авторите на подобно съдържание - 22-годишен студент по медицина от Индия, представен единствено с псевдонима Сам, разкри пред WIRED подробности защо разпространява кадрите в социалните мрежи. Негово “творение” е Емили Харт - виртуална американска медицинска сестра и привърженичка на Тръмп. По негови думи абонаменти и стоки с политически послания му носят няколко хиляди долара на месец. Сам обясни колко важен е външният вид на генерираната жена. Слънчевите очила прикриват грешките, които AI прави при създаването на очите. Червената шапка MAGA едновременно хем скрива дефекти в косата, хем дава на образа политическа принадлежност. В един клип Емили се прибира след смяна и поздравява зрителя си с “Хей, красавецо”, преди да каже колко много ѝ е липсвал. Тя

предлага фантазия за близост с жена, която споделя възгледите му

Появата на толкова много подобни профили има практично обяснение - генерираните видеа се създават само с кратка команда. Тенденцията става все по-разпространена, като социалните мрежи са залети от AI “улични интервюта” с жени по бански. Авторите могат да сменят облеклото, обстановката и репликите според реакциите на публиката. Сам разказва, че по-провокативните политически надписи привличали най-много вниманието онлайн.

Подчертаните извивки, прилепналите дрехи и постоянното флиртуване са най-честият избор на създателите на тези персонажи. Изследване в New Media & Society върху 1344 изображения от три системи установява, че женските образи са представяни с по-широки усмивки, по-често наклонени глави и по-малък акцент върху лицето спрямо тялото. Това не обяснява всеки сексуализиран клип, но показва как технологиите възпроизвеждат познати визии.

Политическата употреба също надхвърля привличането на мъжка публика. “Искам Polexit, защото искам свобода на избор, дори и да е по-скъпо. Не помня Полша преди ЕС, но чувствам, че тогава беше по-полска”, заявява AI генерирана дама в поредното вайръл видео. Профилът Prawilne Polki публикува млади жени с националистически символи, които зоват за напускане на съюза. Анализаторката Александра Вуйтович коментира през “Евронюз”, че крайнодесните движения търсят достъп и до млади избирателки чрез образи на техни връстнички, наред с това да стигнат до по-голяма мъжка аудитория. В друго видео поредната AI активистка заявява: “Когато говоря за Polexit, чувам: “всяване на паника”, “катастрофа” и “краят на света”. Не се водят разговори за това кой всъщност решава вместо нас и защо. Може би е крайно време да започнем да говорим за това спокойно”.

В Германия независими разследващи журналисти от организацията CORRECTIV са документирали около 190 профила на 22 женски персонажа, които разпространяват AI съдържание. В него присъства

подкрепа за крайнодясната “Алтернатива за Германия”,

а част от акаунтите пренасочват потребителите и към еротични платформи. Фейк изображенията на различни жени създават впечатление за широка подкрепа.

За тази привидна достоверност помага и измисленото всекидневие. Аржентинското издание Chequeado открива два по-популярни профила - на виртуалните политически инфлуенсърки Лусия Либертария и Хулия Риохана, които защитават крайнодесния президент на Аржентина Хавиер Милей. Между политическите публикации те “ходят” по заведения и се срещат с приятелки. Профилите не обясняват, че зад тях няма реални жени.

Авторите на много от тези акаунти са на практика анонимни, а наред с това често липсват доказателства за някаква обща координация. По-често обаче се обслужват крайнодесни и националистически позиции, но подобно съдържание има и от другата страна на политическия спектър. От бразилското “Лупа” например посочват, че AI генерирани поддръжници има както за Болсонаро, така и за Лула да Силва.

При протестите в Индия сексуализираният образ на AI жените има друга задача - да дискредитира

В социалните мрежи има хиляди видеа и изображения, на които по време на младежките протести в подкрепа на “Партията на хлебарките” лицата, телата и дрехите на участничките са променени. Разпространяват се и изцяло генерирани “протестиращи”. Вниманието се измества от исканията им към предизвикателната им външност.

“На жените е позволено да бъдат политически активни, но само в рамките на нормите за скромност и морал и при известна степен на съобразяване със статуквото”, коментира пред Би Би Си преподавателката по политология Четна Триведи. Според нея по-видимото участие на жените в протестите създава дискомфорт, който намира израз и онлайн.

Същата възможност да подмениш жена с удобна версия на екрана вече засяга и комедията, пише “Ню Йорк Таймс” (NYT). Именно това е една от последните тенденции при прекомерно сексуализираните AI видеа на жени -

виртуални стендъп комедиантки по изрязани топове и бодита по тялото разказват чужди шеги

Кражбите на съдържание засягат най-вече млади и не много известни комедиантки, като видеата най-често включват шеги за срещи и секс. Стендъп комедиантката Олга Неймър се пошегува с това, че AI версия на нейно изпълнение получава повече реакции, като заяви в социалните мрежи: “Знам, че пиша добре. Проблемът е в гърдите ми”.

В същото време мащабът на имитацията расте - една и съща шега може да бъде качена на много различни езици, а наред с това AI комедиантките дори ходят на “гостувания” в известни тв предавания. В един клип водещият например е микс между тялото на Конан О’Брайън с лицето на Джими Фалън. От NYT отбелязват, че макар публиката да е генерирана с изкуствен интелект, смехът от фейк публиката във видеото подсказва на зрителя как да реагира.

“Мета” и ТикТок коментираха пред Би Би Си, че премахват съдържание, нарушаващо правилата им за AI и безопасност, а от Инстаграм са свалили профила на Фостър. Но дори отделни видеа да се махат от модераторите на съдържание, това съвсем не решава проблема, тъй като в социалните мрежи свободно може да се помпа още и още съдържание.

За разлика от AI генерираните жени, истинските са тези, които трябва да се справят с последиците -

протестиращите трябва да опровергават преправените кадри,

комедиантките се конкурират със собствените си шеги, изпълнени от несъществуващ човек. В същото време един крайно сексуализиран образ като че ли се утвърждава все повече и повече в представата на аудиторията, до която стига. Това често е същата аудитория, която онлайн напада истинските жени и ги критикува за всичко - от външен вид до политически позиции.