Обучават гъбички и бактерии да ремонтират напукан бетон

Инженерните живи материали пригаждат боите към жега и студ, доставят лекарства при нужда, предпазват импланти от изхвърляне

Може ли фасадна или интериорна боя да бъде направена от бактерии? Да се адаптира към жега и студ? А да се самовъзстановява, ако бъде нарушена? Може ли лекарство да се самодозира в тялото на пациента и да се доставя само когато е нужно?

Да, може. И това не е научна фантастика. Добре дошли в света на инженерните живи материали (engineered living materials – ELM – бел. на авт.)! На външен вид те изглеждат и се усещат като обичайните, но могат да растат, да се самоорганизират, самовъзстановяват, адаптират или да реагират.

Тайната е в състава им. Направени изцяло или частично от клетки и микроорганизми като гъбички, бактерии и водорасли, те могат да функционират така, както потребителите се нуждаят от тях. Стига да бъдат обучени.

Ако вече се питате колко скоро ще можете да се възползвате от тези предимства, отговорът е сравнително лесен: живите материали вече са тук. Изглежда, е въпрос на време да придобият възможно най-много “знания” и

способности, за да излязат от лабораториите

и да проявят чудодейните си качества в повече области.

Медицината, архитектурата, строителството, роботиката, енергетиката, здравеопазването, екологията, електрониката, инженерството, инфраструктурата, че дори и модата са сферите, където иновативните материали имат най-сериозен потенциал, убедени са изследователите, които ги разработват.

Всичко зависи от организмите, използвани като градивни елементи, обяснява проф. д-р Вилфрид Вебер, научен директор в германския Институт за нови материали “Лайбниц”, пред European Science-Media Hub (ESMH). Като един от водещите експерти в областта на инженерните живи материали той е ангажиран в няколко европейски проекта, които работят по темата.

Един от примерите, които дава, са пробиотичните бактерии, които живеят във или върху човешкото тяло. Ако бъдат програмирани така, че да реагират на биологични сигнали и да произвеждат и освобождават терапевтични съставки в тялото при поискване, те могат да служат като самовъзстановяващо се депо за активни вещества. “Вместо пациентът да приема хапчета всеки ден, бактериите могат да произвеждат терапевтични агенти в продължение на дълъг период от време. Това би ускорило производството на фармацевтични продукти”, уверен е Вебер.

Той припомня, че много от съществуващите лекарства се произвеждат от живи клетки. “Защо да не ги произвеждаме директно там, където са необходими? Можем да прехвърлим генетичната информация за производството на дадено лекарство в бактериите, а след това да ги интегрираме в живи материали, които да поставим в тялото. Това ще осигури непрекъснато снабдяване с лекарствени вещества”, обяснява изследователят. Ако замисълът е успешен, вече няма да е нужно пациентите да приемат хапчета всеки ден.

Вебер е убеден, че инженерните живи материали не само дават възможност да бъдат лекувани заболявания, които са били нелечими, но и лечението да стане по-ефективно, като същевременно се намалят разходите. Изследователят дава пример с продукт, който вече е одобрен от FDA и може да лекува макулна телеангиектазия - очно заболяване, което доскоро се е смятало за нелечимо.

Вебер не е единственият, който е убеден в безценния потенцииал на ELM в медицината. Проф. д-р Андрес Диас Лантада от Техническия университет в Мадрид смята, че живите материали имат сериозен потенциал и в специфична област като имплантологията. Ако имплантите съдържат клетки от пациента, това би могло да предотврати отхвърлянето от тялото след операция и да ги направи по-успешни, смята Лантада. Това обяснява защо световният икономически форум включва живите терапевтични средства в 10-те най-значими нововъзникващи технологии за 2025 г.

“В някои случаи вече достигаме до пациентите. Живите материали се използват в кожни импланти, в инженерство на кости и възстановяване на ставни връзки. Някои от тези решения вече са внедрени, а други са в клинични изпитвания”, казва проф. Лантада пред ESMH. Подходът е подобен на онзи, използван в тъканното инженерство, но го надхвърля, защото има много по-широко приложение, смята изследователят. “Можем да използваме животински клетки, бактерии, гъби, археи и дори комбинация от тези същества. Важно е да знаем, че става въпрос за непатогенни бактерии – подобни на тези, които се съдържат в киселото мляко”, напомня ученият.

И Вебер, и Лантада са убедени, че медицината не е единствениата област, в която могат да се използват инженерните живи материали.

“В строителството, гражданското инженерство и архитектурата вече има много обещаващи резултати”, казва Лантада. Като едни от най-перспективните и двамата оценяват строителните материали на основата на гъбички. Те създават мицел, който може да образува влакна и да слепва структурите. Ако конструкция, изработена от такъв бетон, се напука, което се случва често поради температурни промени, тя

няма да се нуждае от активен ремонт

Съдържащите се в нея микроорганизми могат сами да запълнят пукнатините в рамките на няколко дни. “Живият бетон може да се самовъзстановява. Той съдържа бактерии в състояние на покой, които се активират при контакт с вода. Когато това стане, те растат и запълват пукнатината. След това могат да се върнат отново в състояние на спори и да се събудят отново при промяна на условията”, обяснява изследователят.

Свойството на тези бактерии да се самообновяват прави иновативния “жив” цимент не само по-чист, но и по-евтин. Единствената енергия, от която се нуждае, всъщност е от природата. Това може да намали поне част от въглеродните емисии от световното производството на цимент. От години е известно, че строителството е един от най-замърсяващите сектори. 8 % от глобалните емисии на въглероден двуокис идват от производството на цимент.

Андрес Лантада е съсредоточил усилията си върху разработване на “живи” дървесни композити.

Учените използват различни методи за създаване на живи материали в зависимост от това къде ще се използват иновативните продукти. При част от разработките включват генетиката, като например промяна на ДНК в клетките. При други прилагат пространствено структуриране, като разполагат клетките на точно определени места. Понякога следват химичен подход – свързват полимери с живи клетки или контролират растежа. При създаване на живи строителни материали използват 3D печат, при който налагат слой върху слой, като един от тези слоеве са порести структури, при които клетките могат да се развиват. Това са т.нар. хибридни живи матерали, обяснява проф. Лантада.

Някои от живите енергийни материали са специално проектирани да генерират, преобразуват или съхраняват устойчива енергия. Те могат да носят огромен потенциал за извличане на енергия от околната среда или за адаптиране към екологичните реалности, като правят растенията по-издръжливи и устойчиви.

За изненада на мнозина живите материали дават заявка за справяне с част от проблемите в една от най-замърсяващите идустрии в света - бързата мода. Тъкани, които могат да се самовъзстановяват или да връщат цвета си, могат да намалят свръхпроизводството на дрехи, а оттам - и въглеродния отпечатък, който оставят дрехите еднодневки.

“ELM материалите са на прага на навлизане в индустрията. Първите продукти вече са на пазара. След 10 г. ще ги виждаме в различни сектори. Това е област с бурен растеж”, сигурен е проф. Вебер.

Учените обаче са наясно, че преди материалите с биологичен произход да заемат място в магазините или лекарските кабинети, трябва да преодолеят немалко предизвикателства. Макар Европа да разполага с отлична изследователска база, все още има съществени трудности научните открития да бъдат превърнати в търговски и индустриален успех. Пропастта между научните изследвания и промишленото производство е известна като долината на смъртта. “Преди да се обосноват мащабни инвестиции, изследователите и компаниите трябва не само да изградят пилотни производствени линии, но и да имат информация за сертифицирането и регулациите. За целта те се нуждаят от достъп до оборудване, капацитет и ресурси за разработване, изпитване, мащабиране и валидиране на нови технологии”, обяснява Наоми Елемърс, преподавател по социални и поведенчески науки в Университета в Утрехт.

Тъкмо нормативната уредба е едно от най-големите предизвикателства. “Различните държави имат различни правила за използването на генномодифицираните организми. Тези регулации в Европа са много строги, но се отнасят за храни и фуражи. Все още липсва регулация за ELM и тяхното приложение в строителството и медицината”, казва Вебер.

Друго предизвикателство е клетките да останат живи, след като са вградени в материалната матрица, за да могат да функционират в реални условия.

Не по-малък проблем е производството в по-голям мащаб. “Отглеждането на структура с площ от 1 кв. см може да отнеме седмици дори в лаборатория”, обяснява Лантада.

Той обаче вярва, че след 10 години някои от решенията за тъканното инженерство ще са напълно интегрирани в клиничната практика. “Смятам също, че биологичният цимент ще намери приложение в строителството и архитектурата, както и че ще се появят облекла и мебели, изработени от такива материали”, категоричен е Лантада.