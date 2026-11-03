Димитър Радев: Отговорност на БНБ е да оцени промените в правилата и да ги изясни на обществото

Фискалните мерки трябва да са временни и добре насочени

Може да се наложат допълнителни ограничения на лихвените проценти

Банките в България имат достатъчно ликвидност

Членството ни в "Еврозоната" не премахва вътрешните рискове - вътрешното търсене, кредитирането и условията за финансиране. Именно тук националните банки и надзорните органи имат отговорността да наблюдават рисковете от промените в правната и нормативната рамка. БНБ има отговорност да оцени последиците и да ги представи ясно пред обществото.

Това каза управителят на БНБ Димитър Радев. Той допълни, че в тази предизвикателна икономическа среда фискалната политика е изключително важна - ЕЦБ многократно го е подчертавала. Фискалната мерки трябва да бъдат временни и добре насочени спрямо обстоятелствата. Същото е за икономическата политика. Промените в правилата за бизнеса могат да отслабят доверието, да ограничат инвестициите и финансирането, категоричен беше Радев.

Той присъства на специализирания финансов форум The OMFIF Sofia Forum, който се провежда в Резиденция Бояна. Обсъжда темите за разширяването на еврозоната и трансформацията на финансовата система чрез изкуствен интелект.

Думите на Радев идват след предложението на правителството за еднократен 33% данък върху т.нар. свръхпечалба през 2027 г. включително и на банките, което прерасна в остър спор между институциите .

През септември Димитър Радев се обяви срещу данъка. В специално изявление той призова правителството на "Прогресивна България" за по-широк анализ за предложението им. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев застана зад него и атакува управителя на БНБ. „Това е излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ", заяви той.

"От началото на тази година БНБ участва пълноценна в евросистемата, взимането на решения и споделянето на отговорността за тяхното изпълнение. Но това не премахва различията между националните икономики. Динамиката на инфлацията го показва. В България тя е 5,6% през септември инфлация. Предварителните данни на НСИ за октомври показват още увеличение до 6%. Инфлационният натиск в България е по-силен от Еврозоната" предупреди Радев по време на форума в Бояна.

Той обаче успокои, че кредитирането у нас, особено при жилищните кредити, остава високо, ликвидността е стабилна. Но добрите показатели са буфери за по-неблагоприятни условия.

Еврозоната показа устойчивост, но рисковете се натрупват. ЕЦБ реши да остави трите основни лихвени проценти без промяна, за да има време да оцени затягането на енергийния шок и време за реакция. Но не бива да приемаме, че сегашните лихви ще са достатъчни. Може да се наложат допълнителни ограничения на лихвените проценти.

Това не означава пасивност, а реакция, когато имаме основание, предупреди още управителят на БНБ.

Той припомни, че инфлацията в Еврозоната през септември е 3,8% основно заради енергийните носители, това е по-висока инфлация от очакваната и риск за по-значително отклонение от целта от 2%. Основния въпрос е доколко тя ще се пренесе върху останалите цени и заплатите. Засега няма голям шок върху заплатите, но рисковете остават. Икономиката на Еврозоната продължи да расте през третото тримесечие, но затегнатите условия за банково финансиране ограничава търсенето, високите цени ограничават потреблението.