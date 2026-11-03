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Димитър Радев: Отговорност на БНБ е да оцени промените в правилата и да ги изясни на обществото

Албена Арабаджиева

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Димитър Радев, управител на БНБ
  • Фискалните мерки трябва да са временни и добре насочени
  • Може да се наложат допълнителни ограничения на лихвените проценти
  • Банките в България имат достатъчно ликвидност

Членството ни в "Еврозоната" не премахва вътрешните рискове - вътрешното търсене, кредитирането и условията за финансиране. Именно тук националните банки и надзорните органи имат отговорността да наблюдават рисковете от промените в правната и нормативната рамка. БНБ има отговорност да оцени последиците и да ги представи ясно пред обществото.

Това каза управителят на БНБ Димитър Радев. Той допълни, че в тази предизвикателна икономическа среда фискалната политика е изключително важна - ЕЦБ многократно го е подчертавала. Фискалната мерки трябва да бъдат временни и добре насочени спрямо обстоятелствата. Същото е за икономическата политика. Промените в правилата за бизнеса могат да отслабят доверието, да ограничат инвестициите и финансирането, категоричен беше Радев.

Той присъства на специализирания финансов форум The OMFIF Sofia Forum, който се провежда в Резиденция Бояна. Обсъжда темите за разширяването на еврозоната и трансформацията на финансовата система чрез изкуствен интелект.

Думите на Радев идват след предложението на правителството за еднократен 33% данък върху т.нар. свръхпечалба през 2027 г. включително и на банките, което прерасна в остър спор между институциите .

През септември Димитър Радев се обяви срещу данъка. В специално изявление той призова правителството на "Прогресивна България" за по-широк анализ за предложението им. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев застана зад него и атакува управителя на БНБ. „Това е излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ", заяви той.

"От началото на тази година БНБ участва пълноценна в евросистемата, взимането на решения и споделянето на отговорността за тяхното изпълнение. Но това не премахва различията между националните икономики. Динамиката на инфлацията го показва. В България тя е 5,6% през септември инфлация. Предварителните данни на НСИ за октомври показват още увеличение до 6%. Инфлационният натиск в България е по-силен от Еврозоната" предупреди Радев по време на форума в Бояна.

Той обаче успокои, че кредитирането у нас, особено при жилищните кредити, остава високо, ликвидността е стабилна. Но добрите показатели са буфери за по-неблагоприятни условия.

Еврозоната показа устойчивост, но рисковете се натрупват. ЕЦБ реши да остави трите основни лихвени проценти без промяна, за да има време да оцени затягането на енергийния шок и време за реакция. Но не бива да приемаме, че сегашните лихви ще са достатъчни. Може да се наложат допълнителни ограничения на лихвените проценти.

Това не означава пасивност, а реакция, когато имаме основание, предупреди още управителят на БНБ.

Той припомни, че инфлацията в Еврозоната през септември е 3,8% основно заради енергийните носители, това е по-висока инфлация от очакваната и риск за по-значително отклонение от целта от 2%. Основния въпрос е доколко тя ще се пренесе върху останалите цени и заплатите. Засега няма голям шок върху заплатите, но рисковете остават. Икономиката на Еврозоната продължи да расте през третото тримесечие, но затегнатите условия за банково финансиране ограничава търсенето, високите цени ограничават потреблението. 

Димитър Радев, управител на БНБ

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