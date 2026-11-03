Европа влиза в зимния сезон с най-малко газови запаси от 2013 г.

Само 75% от капацитета на европейските газохранилища е бил запълнен в края на октомври. Така ЕС влиза в зимния сезон с най-малко запаси от природен газ от 2013 г. насам – ситуация, която според Международната агенция по енергията (МАЕ) може да поддържа напрежението на световните пазари и през 2027 г., предава БТА.

Натрупаните количества са под европейската цел от 80%, а причините за това са свързани както с войната в Близкия изток, така и със забавените покупки на газ. Затварянето на Ормузкия проток след началото на конфликта ограничи доставките на втечнен природен газ за Европа. В същото време хранилищата бяха останали с по-малко гориво още след предходната зима.

Вместо да започнат по-рано да попълват запасите си, купувачите изчакваха очаквано поевтиняване на газа. Когато зареждането се ускори през август, септември и октомври, ограниченията в корабоплаването през Ормузкия проток продължаваха да затрудняват доставките.

В резултат през сезона за нагнетяване в европейските хранилища са постъпили с около 4% по-малко количества спрямо средното за последните пет години, посочва МАЕ в доклада си, цитиран от Франс прес.

По-ниските запаси означават, че през студените месеци Европа ще разчита в по-голяма степен на международния пазар за втечнен природен газ. Това я прави по-уязвима при по-студена от очакваното зима, технически аварии или нови прекъсвания на доставките, предупреждава агенцията.