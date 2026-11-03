Нови опасения за доставките от Близкия изток вдигнаха цените на петрола

Петролните пазари реагираха с леко поскъпване на новината за американски удари по иранския остров Кешм. Информацията засили опасенията, че конфликтът в Близкия изток може да се задълбочи, а доставките на суров петрол от региона да останат затруднени за по-дълго, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският сорт West Texas Intermediate (WTI) добави 20 цента, или 0,21%, до 96,66 долара за барел. Фючърсите на европейския бенчмарк Брент поскъпнаха с 3 цента, или 0,03%, до 104,80 долара за барел.

Ръстът идва ден след рязкото поевтиняване на двата основни сорта. Вчера котировките им загубиха над 7%, след като разговори между ирански и катарски представители породиха очаквания за възможен край на войната между САЩ, Израел и Иран.

Надеждите за успокояване на обстановката обаче бяха поставени под съмнение от информацията за атаките срещу Кешм. За тях съобщи вестник „Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на американски представители. Според част от тях ударите са били отбранителни и са имали за цел да ограничат възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток.

Развитието около протока остава ключово за петролните пазари заради значението му за износа на енергийни суровини от Близкия изток.