Компанията вече захранва цялата си дейност с електроенергия от възобновяеми източници

Един видеoразговор, още един клип, поредният въпрос към AI асистент – дигиталното ни ежедневие разчита на инфраструктура, която рядко забелязваме. Базови станции, сървъри и мрежово оборудване работят непрекъснато, за да стигне съдържанието до екрана ни. Всички те се нуждаят от електроенергия. А с нарастването на трафика все по-важен става въпросът как тя се използва и от какви източници е произведена.

Близо 1% от световното потребление на електроенергия се формира от дейността на мобилните оператори, показва докладът Mobile Net Zero 2026 на GSMA с данни за 2024 г.

Един от начините да се ограничи това потребление, особено при нарастващ трафик, е чрез оптимизация и модернизация на мрежовото оборудване. Това е и подходът на Yettel, представен в последния доклад за устойчиво развитие на компанията. Резултатът е повече пренесени данни при почти непроменено количество консумирано електричество спрямо предходната година. Другата съществена промяна е осигуряването на възобновяем произход на потребената електроенергия – стъпка с пряк принос за намаляването на отчетените емисии на компанията.

Между 2020 и 2025 г. средното месечно потребление на мобилни данни на абонат на Yettel се увеличава седем пъти – от 3 GB на 21 GB. Развитието на 5G допълнително променя мащаба: през 2026 г. компанията обяви, че мрежата ѝ от пето поколение вече достига 86% от населението на България. А от старта на 5G мрежата на Yettel през 2021 г. до момента обемът на пренесените през нея данни е нараснал над 170 пъти.

Зад тези числа стоят повече възможности за работа, общуване и забавление, но и по-високи изисквания към инфраструктурата. Тя трябва да поема растящото натоварване и едновременно с това да запазва качеството на услугата. През февруари 2026 г. мрежата на Yettel получи деветото си поредно отличие Best in Test* от независимата организация umlaut, с най-висок общ резултат сред трите мобилни оператора в България.

Как растящият трафик се отразява на потреблението на електроенергия?

През 2025 г. пренесените данни в мрежата на Yettel се увеличават с 27% спрямо предходната година, докато използваното електричество остава на практически същото ниво. Според доклада телекомът и мрежовият му партньор CETIN постигат 20% подобрение на енергийната ефективност на мрежата. Това означава по-малко електроенергия за единица пренесени данни.

Сред мерките за по-ефективна работа са модернизацията на оборудването, развитието на 5G инфраструктурата, виртуализацията на сървъри и автоматизираното дистанционно управление. Така мрежата обслужва повече трафик, без потреблението на електричество да расте със същия темп.

Откъде идва електроенергията?

Наред с ефективността, значение има и произходът на използваното електричество. От 2025 г. цялата дейност на Yettel – мрежовата инфраструктура, офисите, магазините, складът и сервизът – се захранва с електроенергия от възобновяеми източници. Зад този резултат стои комбинация от мерки: 10-годишно споразумение за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници, което покрива над 80% от потреблението, собствено производство от соларните панели на покрива на централния офис и гаранции за произход** за останалата част.

Гаранциите за произход удостоверяват, че съответстващо количество електроенергия е произведено от възобновяеми източници. При снабдяване през общата електропреносна мрежа те удостоверяват произхода на това количество, а не физическата доставка на електричество от конкретна централа до отделния обект. Чрез тези механизми и собственото производство на електроенергия компанията свежда до нула пазарно базираните си емисии от закупена електроенергия

Този подход има съществен принос за отчетеното през 2025 г. намаление със 74% на общите абсолютни емисии в Обхват 1 и 2 спрямо 2022 г. Това са преките емисии от дейността и непреките от закупена електроенергия, изчислени по пазарно базирания метод. С този резултат Yettel България надхвърля предсрочно на местно ниво заложеното в целта на e& PPF Telecom Group намаление от 42% до 2030 г. спрямо същата базова година.

Резултатите показват две допълващи се посоки за управление на електропотреблението – по-ефективно използване и осигуряване на възобновяем произход. За потребителя тези промени остават зад екрана. За компанията те са част от управлението на мрежа, която трябва да поема все повече пренос на данни, без това да води до рязко увеличение на потреблението на електроенергия.

*Сертификатът Best in Test е за най-високо оценена мобилна мрежа в България и е предоставен от германската компания umlaut, част от Accenture, по нейна методология на база тестове чрез потребителите на мобилни мрежи в България, направени в периода от 29-а седмица до 52-ра седмица на 2025 г. Пълна информация за провеждането и резултатите от тестовете може да бъде намерена на адрес . Търговската марка на umlaut се използва с разрешение.

**Справки за издадените и прехвърлени гаранции за произход могат да се направят на уебсайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (https://portal.seea.government.bg/).