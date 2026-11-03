Петя Димитрова: 70% от инвестициите на банките са в българската икономика, не се изнасят навън

Българските банки са с едни от най-ниските лихви и такси в Европа

За периода 2020 - 2025 г. над 5,5 млрд. евро е увеличението на собствения капитал на банките в България. 70% от инвестициите са в капитала и развитието на българската икономика и не се изнасят извън България. Капиталът е нараснал над 2 пъти, кредитите и активите също - отпуснати са над 30 млрд. евро кредити.

За нас като банки е важно да имаме сигурна и просперираща икономика, защото ние инвестираме в дигитализация, киберсигурност, ИИ.

Това подчерта Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка и председател на Асоциацията на банките в България. Тя присъства на специализирания финансов форум The OMFIF Sofia Forum, който се провежда в Резиденция Бояна. Обсъжда темите за разширяването на еврозоната и трансформацията на финансовата система чрез изкуствен интелект.

По думите й банковата система в България е с едни от най-ниските лихви в Европа, те не са се повишили за този период и това допринася за цялата икономика.

Българската банковата система е и с едни от най-ниските такси в Европа. Делът на нетните приходи от такси и комисиони в общите приходи на българските банки е 19,5% при средно 28,6% за ЕС.

"Днес Европа се намира пред кръстопът, начинът, по който компаниите и държавите създават обществена стойност и по който банките функционират, се променя. Капиталът търси доверие и стабилност, не само финанси.

Изказването на Петя Димитрова е след предложението на правителството за еднократен 33% данък върху т.нар. свръхпечалба през 2027 г. включително и на банките, което прерасна в остър спор между институциите .

През септември Димитър Радев се обяви срещу данъка. В специално изявление той призова правителството на "Прогресивна България" за по-широк анализ за предложението им. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев застана зад него и атакува управителя на БНБ. „Това е излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ", заяви той.

На същия форум Радев също адресира промените в данъчните закони. Фискалната мерки трябва да бъдат временни и добре насочени спрямо обстоятелствата. Същото е за икономическата политика. Промените в правилата за бизнеса могат да отслабят доверието, да ограничат инвестициите и финансирането, категоричен беше Радев.

"За България годината е историческа, станахме пълноправен член на Еврозоната и реализирахме стратегическа цел. Това е израз на доверие в икономиката и институциите ни. За бизнеса това е свързано с по-ниски трансакционни разходи, по-нисък риск, за инвестирорите - по-висока предвидимост а за потребителите - достъп до пазар с 350 млн. потребители и 13 трилиона евро БВП пазар. Над 250 млн. евро инвестираха банките, за да приведе системите си в унисон и да се случи безпроблемен прехода към еврото", заяви Димитрова.

Тя подчерта, че българският банков сектор посрещна този момент отлично позициониран. Към края на август депозитите в банковата система са 100,8 млрд. евро, брутният кредитен портфейл е 72 млрд. евро, а ликвидното покритие достига 257,7% при минимално изискване от 100%. Капиталовата адекватност също е висока – 26,31%