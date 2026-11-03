Германски производител на авточасти закрива 5 завода в Европа

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Германският производител на автомобилни части „Шефлер" (Schaeffler) обяви днес, че ще съкрати 3460 работни места в Европа, над три четвърти от които в Германия, и ще закрие пет свои производствени обекта на континента заради кризата в автомобилната индустрия, предаде Франс прес.

В съобщение компанията, за която работят приблизително 110 000 служители в световен мащаб, обоснова новата програма за съкращаване на персонал с изострянето на конкуренцията, забавянето на търсенето на автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) и изоставането в развитието на електрическата мобилност.

Европейската автомобилна индустрия е изправена пред ожесточена конкуренция от Китай, която свива маржовете на производителите и оказва все по-силен натиск върху печалбите им.

От предвидените съкращения 2660 ще бъдат в Германия, което представлява 9 на сто от общия брой служители на компанията в страната. Останалите около 800 работни места ще бъдат съкратени в други европейски държави, посочва „Шефлер".

Като се отчетат предишните програми за намаляване на персонала и наскоро сключените споразумения за ранно пенсиониране, общият брой на служителите на компанията се очаква да намалее с около 18 на сто до 2028 г., пише БТА.

Половината от съкращенията ще засегнат производството, 30 на сто - научноизследователската и развойната дейност (R&D), а останалите 20 на сто - други направления, съобщи базираната в Херцогенаурах, провинция Бавария, група.

От общо 16 обекта в Европа, засегнати от мерките, четири ще бъдат закрити в Германия - в Берлин, Дортмунд, Морбах и Швалбах, а един - в Белгия.