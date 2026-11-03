Българската компания пренася на полския пазар практическия си опит от управлението на над 4 GWh BESS в партньорство с Aarx Energy и The Mobility House Energy

Електрохолд Трейд навлиза на полския пазар с услуги за управление и оптимизация на системи за съхранение на енергия с батерии (BESS) - както самостоятелни, така и комбинирани с производство от възобновяеми енергийни източници. Решението се предлага съвместно с лицензирания полски търговец Aarx Energy и германската The Mobility House Energy и съчетава практическия опит на Електрохолд Трейд в управлението на голям BESS портфейл, достъп до полския енергиен пазар и доказана технология за оптимизация.

Практически опит от един от най-големите BESS портфейли в Европа

Електрохолд Трейд управлява и търгува с портфейл от над 4 GWh системи за съхранение на енергия с батерии в над 40 локации в България – както самостоятелни съоръжения, така и системи, комбинирани с фотоволтаични паркове. Компанията оптимизира активите чрез платформата на The Mobility House Energy с натрупан значим практически опит с деградацията на батериите, гаранционните условия, мрежовите ограничения и управлението на хибридни активи.

Този опит е в основата на предложението за полските инвеститори, където все повече системи за съхранение се добавят към съществуващи соларни паркове чрез споделено използване на мрежовата инфраструктура (cable pooling).

„В България управляваме над 4 GWh системи за съхранение на енергия с батерии в над 40 локации – един от най-големите портфейли от този тип в Европа. През последните години сме се справяли с множество предизвикателства, свързани с техническата интеграция, оптимизацията и променящите се пазарни условия, и сме натрупали водещ практически опит на европейско ниво. Полша е добре познат пазар за нашата група, тъй като компанията ни майка Еврохолд е листната на Варшавската фондова борса от 2011 г. Радваме се, че заедно с Aarx Energy и The Mobility House Energy можем да допринесем за успеха на инвестициите на полските собственици на системи за съхранение с нашия богат опит и финансова стабилност“, казва Мартин Георгиев, главен изпълнителен директор на Електрохолд Трейд.

Единна услуга за целия жизнен цикъл на актива

Партньорството обединява допълващи се компетенции. Електрохолд Трейд осигурява компетенции и практически опит в управлението на собствен голям портфейл от батерийни системи и финансова стабилност. Aarx Energy предоставя достъп до полския пазар, изпълнение на търговски сделки и отговорност за балансиране (BRP), а The Mobility House Energy – собствената си платформа за търговия и оптимизация. Сътрудничеството осигурява и необходимата инфраструктура за предоставяне на балансиращи услуги след преминаване на процедурата по предварителна квалификация на PSE.

Инвеститорите получават от един източник присъединяване на актива, предварителна квалификация пред PSE, денонощна търговия, отговорност за балансиране, сетълмент и търговски структури, приемливи за финансиращите банки. Благодарение на лиценза и активната търговска дейност на Aarx Energy в Полша клиентите разполагат с достъп до пазара още от първия ден на експлоатация.

Оптимизация на всички полски пазари

Системите за съхранение се търгуват денонощно на пазара „ден напред“, пазара „в рамките на деня“, както и на пазарите за балансиращ капацитет и балансираща енергия на PSE (FCR, aFRR, mFRR). Алгоритъмът за оптимизация непрекъснато оценява пазарните възможности и планира зареждането, разреждането и разпределението на капацитета във всеки пазарен времеви интервал.

Стратегията отчита техническите и мрежовите ограничения, деградацията на батериите, ограниченията за броя цикли и гаранционните условия. При хибридни проекти производството и съхранението се управляват като единна система според прогнозите, пазарните позиции и общата точка на присъединяване. За активи с договор на пазара за капацитет търговията се координира със съответните договорни задължения.

Прозрачни резултати и гъвкави търговски модели

The Mobility House Energy измерва резултатите от търговията спрямо независимо одитиран дигитален двойник на конкретния актив. Чрез отчитане по модела „open book“ собствениците могат да проследяват как реалните резултати се съпоставят с реалистичния приходен потенциал на съоръжението. При реална експлоатация The Mobility House Energy е постигнала резултати с около 8% над индекса; бенчмаркът ще бъде въведен за активи в Полша през 2027 г.

Предложението включва търговски модели на борсова цена (merchant), гарантирани минимални приходи с участие в допълнителната печалба (guaranteed floor + profit share), частичен или пълен толинг (tolling), суап на пазар ден–напред (day-ahead swaps) и хибридни решения, обезпечени от Електрохолд Трейд и други водещи партньори, предоставящи кредитна подкрепа.