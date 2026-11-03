Най-новото предложение за инвестиция съчетава възможност за растеж и защита в едно решение

Postbank и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп стартират предлагането на „Еверест“ 7 – продуктово решение, което следва концепцията за застрахователна защита с възможност за доходност на падеж в зависимост от представянето на определен индекс.

Седмият продукт от серията „Еверест“ е специално разработена застраховка „Живот“, свързана с вътрешен инвестиционен фонд на застрахователя. Тя предоставя на клиентите на банката комбинация от застрахователно покритие и възможност за доходност, обвързана с доходността на основния актив на вътрешния фонд. Основният актив представлява структуриран депозит, чиято допълнителна доходност зависи от представянето на международния iSTOXX Global ESG Dividend Trend Price EUR Index. Индексът селектира ликвидни акции с ниска волатилност и висок очакван дивидент сред компании, които са подобрили и затвърдили своето представяне по ESG показатели в последната година.

Продуктите от серията „Еверест“ тази година отбелязват 10 години от първата си поява на българския пазар. Подходящи са както за клиенти, които вече ги познават, така и за тези, които разглеждат нови възможности за инвестиране.

„Клиентите продължават да търсят ясни и предвидими решения в средносрочен план, затова тази година предлагаме втори продукт от серията „Еверест“. Запазваме параметрите, които клиентите ценят – гарантирана застрахователна сума при неблагоприятно развитие на индекса в размер на 100% от платената застрахователна премия и застрахователна защита при загуба на живот от злополука с изплащане на сума в размер на 110% от премията. Потенциалната допълнителна доходност е до 100% от положителното процентно изменение на индекса за срока на застраховката. Премията се заплаща еднократно по банков път, в евро, а продуктът е достъпен за клиенти над 18 години.“, посочват от Postbank.

„Целта ни е серията „Еверест“ да отразява както интереса на клиентите, така и тенденциите на пазара у нас и по света. „Еверест 7“ надгражда концепцията на предходното издание „Еверест 6“, като насочва вниманието към глобалния пазар и към компании, отличаващи се по определени ESG критерии. Така през 2026 г. предложихме на клиентите на Postbank две различни инвестиционни идеи в една и съща застрахователна рамка.“, коментират от Булстрад Живот.

„Еверест 7“ е насочен към клиенти на възраст между 30 и 65 години, които вече използват банкови и застрахователни продукти и искат да диверсифицират натрупаните си средства с ясен времеви хоризонт, прозрачни условия и гарантирана застрахователна сума.

„Еверест 7“ ще се предлага от 02.11.2026 г. до 03.12.2026 г. единствено чрез Postbank, в качеството ѝ на застрахователен агент на Булстрад Живот – във всички офиси и центрове за персонално банкиране в страната. Повече информация можете да получите от експертите в офисите на банката и на нейния сайт.

Това е маркетингово съобщение, което има за цел само да представи в най-общ вид новия застрахователен продукт - „Еверест 7“ и не трябва да се приема като препоръка или съвет по смисъла на приложимото законодателство.

Потенциалните клиенти настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с всички документи, свързани със застраховката с цел вземане на информирано решение, преди сключване на договор. Документите са налични във всички офиси на банката, в които застраховката може да бъде сключена.

Информираме, че ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД и „Юробанк България“ АД нямат влияние върху развитието на стойността на индекс iSTOXX Global ESG Dividend Trend Price EUR, затова гаранция за предвидима доходност не може да бъде дадена.