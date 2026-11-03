Недостиг на чипове блокира производството на Fiat в Италия

Stellantis съобщава за "значителни прекъсвания" в производството на някои модели на Fiat в Италия поради недостиг на ключов електронен компонент за блока за управление на двигателя, предупреждавайки, че проблемите могат да продължат до края на годината.

Липсата на чипове от един от доставчиците е оказала негативно влияние върху продажбите на автомобили през октомври, особено на Fiat Panda, който е един от най-популярните модели на марката.

"Stellantis и Fiat са определили като най-висок приоритет намирането на алтернативни решения и постепенното установяване на нормална дейност", заявиха от групата.

Недостигът на компоненти може да доведе до допълнителни трудности през ноември и декември, включително спиране на производството в завода в Помиян, където се произвежда Pandina, и в завода в Мирафиори, където се произвежда Fiat 500.

Прекъсванията биха могли да засегнат и заводите на Stellantis в Италия, които произвеждат части за двигатели, включително завода в Термоли, който произвежда двигателя N3 GSE. Това е точно типът двигател, който се инсталира както в Panda, така и в модела 500.

Производството в завода Mirafiori в Торино беше спряно още в средата на октомври, за три седмици, поради недостиг на части за двигателите на хибридните модели. Синдикатите посочват слабото търсене на модела Fiat 500 като една от причините за спирането на работата.

В края на септември Stellantis обяви, че спира производството в три френски завода за поне седмица, отчасти поради недостиг на батерии за електрически превозни средства.