Задържани плащания за пътища прикривали истинския бюджетен дефицит

АПИ е поела договорни ангажименти за 18,2 милиарда лева при налична разходна база от едва 11,4 милиарда лева, каза Константин Проданов

Установени са над 1000 скрити сертификата за ремонти за дейности, приключили години назад, на стойност над 1,2 милиарда лв., както и несчетоводени индексации за над 300 милиона лв. и натрупани лихви за малко над 6 милиона лв., с което общият размер на счетоводните корекции възлиза на 1,5 милиарда лв. Според заключенията на Сметната палата, ако тези разходи са били своевременно и законно отчетени, е щяло да се стигне до превишение на законното ограничение за новите задължения за разходи през 2021 г., 2024 г. и 2025 г. На база на тези укривани сертификати, подадени от ведомствата, НСИ и Евростат коригираха бюджетния дефицит за 2025 г. от 3,5% на 4% от БВП, което е нарушение на Маастрихтските критерии. Отчетените допълнителни разходи за 2025 г. увеличават разликата между приходи и разходи, разкривайки, че дефицитът е бил скриван от управляващите. Тези изводи се потвърждават и от заключенията на Европейската централна банка (ЕЦБ), а твърденията на г-жа Петкова (Теменужка Петкова - бел.ред), че с разкриването на тези данни се уронва реномето на страната, са нелепи - реномето се уронва от порочните фискални практики, а не от тяхното публично оповестяване.

Това заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов по време на представянето на одитите на Сметната палата в парламента.

През юни управляващите възложиха на Сметната палата да направи три одита - на АПИ, на консолидираната фискална програма, и на държавното обществено осигуряване. Докладите трябваше да са готови до 30 октомври.

"Изкуственото задържане на по-ниски бюджетни параметри е довело до вземане на ключови решения, включително за влизането на България в еврозоната, въз основа на неадекватна информация за подготвеността на страната. Контрааргументът, че Европейската комисия отчита единствено дефицита за 2024 г., е невалиден, тъй като според действащите от 2024 г. нови фискални правила ЕК следи траекторията на нетните бюджетни разходи и стартира процедура по свръхдефицит още при очертаващо се превишение през текущата година, както се случи през 2026 г. Без извършените счетоводни гимнастики траекторията на дефицита и за 2025 г. щеше да покаже свръхдефицит. Ако към тези данни се добавят и други приложени финансови маневри - като изтеглянето на междинен дивидент от държавните дружества и авансовото прибиране на данъка върху банките - реалният дефицит за 2025 г. щеше да достигне близо 5% от БВП. Към момента укриваните сертификати вече са официално отчетени в дефицита за 2025 г. от НСИ и Евростат", добави Проданов.

По думите му одитът на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) разкрива тежък модел на финансово управление през последните години, при който са поемани огромни задължения на заем, които ще трябва да се плащат от следващите поколения.

Според официалните данни от одита, за проверявания период агенцията е поела договорни ангажименти за 18,2 милиарда лева при налична разходна база от едва 11,4 милиарда лева. Тъй като разходната база представлява разполагаемите ресурси след приспадане на разходите за заплати, това означава, че са договаряни дейности в мащаби, които бюджетът не може да покрие. В резултат на това е формирано разминаване от милиарди лева между поетите задължения и реалните финансови възможности на държавата.

"Натрупаният дефицит обвързва държавния бюджет за общо 11 години и 2 месеца - период, който превишава самия одитиран период с 4 години и 2 месеца. За да се компенсира този системен недостиг на средства, се е налагало Министерският съвет извънредно да отпуска допълнителни разходи по бюджета на МРРБ. По този механизъм в конкретни случаи са отпуснати над 1,6 милиарда лева, като преобладаващата част от тях са отишли за изплащане на стари задължения за текущи ремонти", продължи Проданов.

"Проверката извежда наяве редица системни пороци, сред които поемането на договорни ангажименти без наличен ресурс и последващото многократно увеличаване на първоначалните стойности по поръчките чрез анекси и допълнителни споразумения. Задълженията са трупани при висок риск от натрупване на значителни лихви и съдебни решения срещу държавата. Изключително ключов проблем се оказва и практиката сертификати за извършени дейности на огромни стойности да се задържат с години, без да се отчитат като разход. Всичко това показва липса на ефективни механизми за контрол и проследяване при възлагането на поръчките и осъществяването на плащанията в пътния сектор.

"Установена е системна практика за несвоевременно отчитане на извършена работа с цел изкуствено подобряване на фискалните показатели на държавата. В продължение на години умишлено са задържани и неодобрявани реално извършени дейности с издадени сертификати от 2022 г., 2024 г. и 2025 г., което представлява сериозно отклонение от принципа на текущото начисляване, заложен в Закона за счетоводството.

Одитът на Сметната палата в Агенция „Пътна инфраструктура" идентифицирал и системни законови нарушения, включително подписани 56 споразумения за индексация на стойност над 1,1 милиарда лв. с 24-месечен срок за плащане без осигурени средства в бюджета на АПИ в нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и извънсъдебни спогодби за индексация по договори с прекратено действие въпреки изричните указания на МРРБ. При 139 от общо 213 договора за поддръжка са сключени анекси, надвишаващи първоначалната стойност със 70-80%, на обща стойност 5,6 милиарда лв. Фрапиращ пример е договор с първоначална стойност 18,7 милиона лв., който чрез анекси и индексации нараства над 21 пъти, достигайки близо 400 милиона лв., като са налице и редица други случаи на надвишаване с 10 и 15 пъти. Основната схема се състои в сключване на договори за Текущ ремонт и поддръжка (ТРП), след което чрез анекси се извършват основен ремонт и ново строителство, с което се заобикалят задължителните по закон процедури за обществени поръчки, разрешителни за строеж, инвестиционни проекти и въвеждане в експлоатация", продължи да разкрива от одита на Сметната палата.

По думите му задържането на сертификати оказва пагубно въздействие върху целия сектор и държавата. Строителните компании са измамени за заплащането на извършената си работа, а гражданите - че ще получат нови магистрали. Липсата на прозрачен ред при разплащанията принуждава фирмите да търсят политически натиск и подкупи, за да отблокират сертификатите си, като същевременно се създава риск от субективно и привилегировано изплащане на средства на определени изпълнители.

Неразплащането води до натрупване на задължения, съдебни дела срещу държавата и допълнителни разходи за лихви и съдебни разноски. В допълнение, обвързването на фиска с неплатени задължения от минали години лишава следващите правителства от ресурс за нови пътни проекти, ремонти и подобряване на пътната безопасност. Тези констатации се потвърждават и от разкритията на министър Шишков и неговия екип", добави шефът на бюджетната комисия.