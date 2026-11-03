Великобритания прави зареждането на обществена зарядна станция на същата цена, както у дома

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британското правителство подготвя революционна промяна на пазара, която ще позволи на шофьорите на електромобили да ползват личните си домашни договори за ток на обществените зарядни станции.

Новият законов механизъм, известен като "пренасяне на тарифи", ще работи чрез идентификация с приложение или карта, след което консумираните киловатчасове ще се таксуват от досегашния битов доставчик на потребителя.

По този начин собствениците на превозни средства ще плащат за външно зареждане абсолютно същите цени, каквито плащат в домовете си.

Промяната има за цел да премахне разликите за зареждане на хора, които притежават къща и гараж, и тези, които нямат. Това ще донесе огромни финансови ползи за потребителите с преференциални нощни тарифи, като спестяванията на бърза станция могат да достигнат до 0,30 евро на киловатчас, което на практика намалява крайната цена наполовина.

За да се компенсират операторите на инфраструктурата и да се покрият мрежовите разходи, Великобритания планира да въведе годишна такса за достъп от около 200 лири или 240 евро. Тази сума ще замени нуждата от инвестиция в лична домашна станция, която е около 1500 евро.

Проектът е в етап на официално предложение и предстои да бъде гласуван от регулаторните органи.