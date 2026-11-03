ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

УЕФА даде 5-и мач на български съдия тази есен

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23857617 www.24chasa.bg

Проданов: Сметките за бита ще останат без промяна до края на юни 2027 г.

Деляна Къркеланова

[email protected]

1456
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Константин Проданов Снимка: Йордан Симеонов

Решението за цената на природния газ е регулаторно и се взема от КЕВР, а компенсаторните механизми гарантират стабилни цени за бита до края на юни 2027 г. Повишаването на цената на природния газ е регулаторно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което се утвърждава всеки месец по заявление на „Булгаргаз" съгласно действащата нормативна уредба. Несъстоятелно се твърди, че правителството може да контролира тези процеси или да влияе върху решенията на независимия регулатор.

Това каза председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов пред медии във връзка с решението на КЕВР за поскъпване на газа с близо 33% през ноември. Опозицията веднага реагира остро, че това се случва непосредствено след изборите. 

България не може самостоятелно да определя пазарните цени на природния газ. Страната ни си осигурява доставки както по дългосрочни, така и по краткосрочни договори, а поскъпването на природния газ на глобалния пазар е обективна реалност. Въпреки това, и след обявеното повишение, цената на природния газ у нас остава с 40% по-ниска от тази на международните борси. Това категорично показва, че се прави всичко необходимо за гарантирането на конкурентоспособни цени на газа за българския бизнес", каза Проданов. 

По думите му опозицията умишлено смесва две коренно различни неща - пазарната цена на природния газ и регулираните цени за крайните битови потребители за отопление и топла вода.

"Увеличението на цената на газа по никакъв начин няма да повлияе върху сметките за топло и отопление на гражданите. Поетият ангажимент се препотвърждава: сметките за бита ще останат без промяна до края на отоплителния сезон през юни 2027 г.", заяви той. 

"За целта са предвидени достатъчно компенсаторни механизми, включително през Фонд „Сигурност на енергийната система". Наред с това продължават да действат и компенсаторни мерки в подкрепа на българския бизнес спрямо цените на електроенергията", каза още Проданов. 

Константин Проданов Снимка: Йордан Симеонов
Константин Проданов Снимка: Йордан Симеонов
Константин Проданов Снимка: Йордан Симеонов
Константин Проданов Снимка: Йордан Симеонов
Константин Проданов Снимка: Йордан Симеонов
Константин Проданов Снимка: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Отличниците на България" търсят как и най-малките училища да се изравнят с елитните