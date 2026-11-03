ГЕРБ предлага 100% компенсации за бизнеса при ток над 92 евро за мегаватчас

ГЕРБ-СДС предлага бизнесът да получава ежемесечна компенсация в размер на 100% от цената на електроенергията над 92 евро за мегаватчас. Парламентарната група е внесла проект на решение, с което се предвижда промяна в механизма за подпомагане на небитовите потребители. Това съобщи депутатът от ГЕРБ-СДС Жечо Станков на брифинг в парламента.

По думите му сегашният механизъм осигурява компенсации за период от 10 месеца, което прави подкрепата несигурна и непредвидима за бизнеса. Затова от партията предлагат помощта да се изплаща всеки месец, когато борсовата цена на тока надхвърли 92 евро за мегаватчас. Станков заяви, че ГЕРБ-СДС ще настоява проектът да бъде включен в дневния ред на парламента още тази седмица.

Предложението е компенсациите да бъдат покривани със средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система. Според Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС анализите на партията показват, че във фонда се очакват близо 400 млн. евро повече от планираните приходи от 5-процентната вноска върху произведената и продадената електроенергия. Допълнително се предвиждат около 100 млн. евро над заложеното от приходи от емисии.

Този ресурс е напълно достатъчен, за да покрие предложената мярка, посочи Петкова. Тя призова управляващите да подкрепят проекта, ако действително искат да намалят цените. По думите й отхвърлянето му би означавало да бъдат пренебрегнати проблемите на българския бизнес и гражданите.

Станков обърна внимание и на поскъпването на електроенергията за небитовите потребители. През октомври цената е била два пъти и половина по-висока в сравнение с тази на борсата през летните месеци. Според депутата ежемесечната компенсация е единственият начин по-високите разходи на бизнеса да не се прехвърлят върху домакинствата и да се ограничи инфлацията. Той подчерта, че подкрепата е особено важна за малките и средните предприятия.

От ГЕРБ-СДС отправиха критики към правителството и за липсата на мерки срещу поскъпването на природния газ. Станков посочи, че за шестте месеца управление на кабинета цената на синьото гориво се е увеличила два пъти, без да бъде предложен компенсаторен механизъм за 255 000 домакинства, които го използват. По думите му от партията разработват варианти за подкрепа, които няма да натоварят държавния бюджет.

На брифинга Теменужка Петкова коментира и доклада на Сметната палата, представен вчера. Според нея констатациите в него опровергават твърденията за фактури, държани в чекмеджета. Тя посочи, че т.нар. сертификати 1077, за които одитният орган съобщава, никога не са били утвърждавани от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура".

Петкова заяви, че според доклада на Сметната палата не са издадени фактури, и постави въпроса за какво лошо наследство и стари задължения говори правителството. По думите й кабинетът на „Прогресивна България" е уронил престижа на България както пред европейските институции, така и в страната с разпространяваните твърдения и сценарии. Тя определи цялата ситуация като безсмислена.