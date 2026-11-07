Над 100 000 евро за няколко екстри в новия Maybach GLS 680

Най-новата версия на най-скъпия и луксозен SUV на Mercedes - Maybach GLS 680, предлага допълнителни опции, които наистина са за много богати. Базовата цена на този луксозен кросоувър в Европа стартира от 220 000 евро с данъците още преди да сте кликнали на конфигуратора с допълнителните глезотии.

Под капака на мерцедеса работи обновеният 4,0-литров електрифициран V8 битурбо двигател,

генериращ внушителните 612 конски сили

Въпреки че стандартното оборудване включва почти всичко необходимо за суперкомфорт, тези, които си купуват майбах, не се задоволяват никога с базата. Особено в България.

Най-ексклузивното и скъпо визуално допълнение в конфигуратора е пакетът Night Series, който се предлага на цена от точно 30 250 евро. Този пакет трансформира изцяло излъчването на Maybach GLS, като заменя традиционните хромирани детайли по каросерията с елементи от тъмен хром, добавя специфични черни акценти и уникални тъмни ковани джанти, декорирани със стотици лога на Maybach.

Изборът на тази екстра обаче налага строги ограничения за екстериора, защото след като го маркирате, можете да избирате само между три опции: черен, бял или двуцветен черен и сребрист лак. В търсене на абсолютната ексклузивност естествено изпъква второто решение, което представлява изключително скъпа опция на стойност 21 175 евро. Тъй като черното вече е стандартният цвят за модела, на практика купувачът плаща над 21 хиляди евро единствено за това горната част на купето да бъде боядисана в сребристо.

Интериорът на автомобила предлага още по-големи възможности за изразходване на внушителни суми пари в името на индивидуалния разкош. Започва се с кожения пакет Manufaktur, който добавя към сметката още 15 125 евро. За да бъде усещането напълно специално, към него се избира изящната и изключително претенциозна кожа Crystal White Nappa, чиято цена е зашеметяващите 16 335 евро.

Философията на Maybach изключва компромисите в задната част на салона, поради което стандартната цяла седалка бързо бива заменена от индивидуални задни кресла тип First Class срещу сумата от 4538 евро, осигуряващи

усещане като за летене с частен самолет

Стандартната озвучителна система Burmester също остава на заден план пред възможностите на Burmester 3D Surround Sound, която изисква допълнително заплащане от 4900 евро.

Каталогът се допълва и от други технологични и луксозни детайли като вграденото хладилно отделение със сребърни чаши Robbe & Berking на цена от близо 4000 евро, както и активното окачване E-Active Body Control, което струва около 9000 евро.

Комбинирането на базовата версия на Mercedes-Maybach GLS с пакета Night Series, двуцветната боя и пълния набор от ексклузивни интериорни и технически опции добавя точно 105 323 евро към крайната сметка.

Това лесно лесно вдига финалната цена на автомобила до суми между 300 000 и 330 000 евро, превръщайки го в един от най-скъпите, индивидуални и престижни SUV модели в света.