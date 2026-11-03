Константин Проданов: Няма да намаляваме пенсии и социални придобивки

Всякакви спекулации относно евентуално съкращаване на пенсии и социални придобивки трябва да бъдат пресечени категорично. Единствената цел при възлагането на извършените одити беше да се установи дали социалната политика в страната се провежда по устойчив начин. Подобряването на защитата на уязвимите групи е от първостепенна важност - тя се осъществява и ще продължи да се изпълнява въпреки сериозните бюджетни ограничения. Основният въпрос е дали срещу социалните и фискални ангажименти на държавата са осигурени реални и устойчиви приходоизточници.

Това заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов по време на представянето на одитите на Сметната палата в парламента.

През юни управляващите възложиха на Сметната палата да направи три одита - на АПИ, на консолидираната фискална програма, и на държавното обществено осигуряване. Докладите трябваше да са готови до 30 октомври.

"Изводите от доклада на Сметната палата показват, че макар провежданата социална политика да подобрява защитата на уязвимите групи, тя същевременно създава сериозни фискални рискове. Нарастването на социалните плащания изпреварва значително както икономическия растеж, така и приходната база на държавата. За разглеждания период разходите за пенсии и обезщетения са нараснали с приблизително 56%, докато брутният вътрешен продукт е отбелязал ръст от 87,6%", каза Проданов.

"В резултат на това покритието на пенсионните разходи чрез събраните осигурителни вноски във фонд „Пенсии" намалява от 59,9% на 54,9%. Това генерира хроничен недостиг във фонда, който достига вече близо 12 милиарда лева годишно - средства, които се финансират чрез преки трансфери от централния бюджет. Защитата на социалните групи трябва да се гарантира чрез стабилна и работеща икономика, а не за сметка на нов държавен дълг. Купуването на време в управлението от един или друг политик не бива да става с цената на милиарди лева нови задължения", продължи той.

По думите му промените в системата през последните няколко години, правени на парче и без дългосрочна визия, са довели до сериозно деформиране на пенсионния модел. "Основен проблем е смесването на осигуряването със социалното подпомагане, което е изкривило характера на държавното обществено осигуряване. Типичен пример за това е директното вкарване на временни социални плащания, като Ковид добавките, в пенсионната формула. По този начин до голяма степен е заличена връзката между личния осигурителен принос (внесените осигуровки) и получавания размер на пенсията. Най-добрата илюстрация за този нарушен баланс е фактът, че точно 45% от пенсионерите в България получават минимална пенсия", заключи шефът на бюджетната комисия.