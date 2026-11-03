ГЕРБ: Намеренията за промяна в осигуровките за втория стълб са грешни и безотговорни

Прочетохме, че правителството планира да преразпредели осигурителната тежест от втория към първия стълб, да намали вноската по индивидуалните партиди и да увеличи съответно вноската за солидарния стълб. Смятаме, че това е вредно, безотговорно, грешно, несправедливо - типично лява политика, която наказва работещите хора и ще реагираме остро, ако наистина е така.

Това коментираха от ГЕРБ пред медии в парламента, малко след като "24 часа" първа съобщи за рязка промяна в осигуровките за втория стълб на пенсионната система, където са личните спестявания за пенсия на 4 млн. българи, която е подготвило Министерството на финансите.

"Пренасочването на вноски залага „бомба" за следващите поколения - родените през 60-те, 70-те, 80-те и 90-те години, тъй като в първия стълб няма да има кой да финансира пенсиите им. Ходът на властта представлява скрита национализация и увеличение на данъчната тежест, без настоящите пенсионери да получат по-високи пенсии. Това показва безизходицата на правителството, което не може да събере приходи въпреки увеличената осигурителна база", възмути се Красимир Вълчев от ГЕРБ. Заедно с него бяха и колегите му Теменужка Петкова, Жечо Станков и Николай Нанков.

Освен това хората на Бойко Борисов коментираха и резултатите от одитите на Сметната палата, които бяха представени малко по-рано днес от Константин Проданов и Стефан Белчев от "Прогресивна България".

"Твърди се, че членството на България в еврозоната е било направено некомпетентно или по-скоро неадекватно. Членството на всяка държава членка на Европейския съюз в еврозоната е ясно регламентирано. И няма никакви субективни фактори, които да окажат влияние в този процес. Искам дебело да подчертая, че дефицитът за 2025 година е такъв, какъвто е верифициран от Евростат и от Националния статистически институт. Той е 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната с разходите за отбрана и 2,9% с ползваната дерогация. Няма друга държава-членка в Европейския съюз, която сама по нейна инициатива да е искала ревизия на изтеклата бюджетна 2025 г.", коментира Теменужка Петкова на Проданов, който каза, че НСИ и Евростат коригирали бюджетния дефицит за 2025 г. от 3,5% на 4% от БВП, което е нарушение на Маастрихтските критерии.

По отношение на одита на Сметната палата за АПИ, от който Проданов цитира, че са установени редица неизправности за последните 6 години, Николай Нанков, каза, че ГЕРБ-СДС няма отношение и касателство по отношение на пътния сектор в изминалите шест години. "Нито получихме по-добри пътища - получихме повече задръствания, тапи, по-скъпи винетки с 30%, получихме по-високи цени, получихме индексация на договори", заяви той.

"Говори се за задължения за почти 20 милиарда лв., поети в рамките на последните шест години при гласувани бюджети от по-малко от 12 милиарда лв. „Правим извода на база на този факт, че те явно искат оставката на министър Шишков. Това е червен картон за министър Шишков, тъй като в неговата битност като служебен министър се поеха минимум половината от тези разходи - за над 8 милиарда лв., сключвани точно по негово време", продължи Нанков.

"В окончателния доклад е видно, че фактури в чекмеджета няма. Констатацията на Сметната палата е, че няма одобрени издадени сертификати в Агенция "Пътна инфраструктура" през 2025 г. за 1,20 милиарда лв. Така че опорката на "Прогресивна България" за наследени фактури в чекмеджета не просто рухна, а стана на прах", добави още Нанков.