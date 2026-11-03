Стефан Белчев: Финансовият контрол през годините е бил системно заобикалян с политически решения

Държавата умишлено обещава милиарди за ремонти, но в края на годината ги реже, за да скрие реалния дефицит пред Брюксел, казва шефът на икономическата комисия

През 2025 г. държавните финанси удариха историческо дъно, тъй като дефицитът достигна своя номинален пик от 6,83 милиарда лева

Когато Фискалният съвет е издавал червени флагове и е предупреждавал за спазването на правилата, политическите управления просто са ги пренебрегвали в името на предизборния популизъм

Окончателният одитен доклад на Сметната палата за извършения одит в Министерството на финансите относно публичните финанси за периода от 2020 г. до 31.05.2026 г. слага край на политическите спекулации и разкрива истината за състоянието на държавната хазна. Докладът на одиторите изважда наяве три основни и плашещи тенденции, които чертаят опасна фискална картина за страната, заяви председателят на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев, който представи одита на Сметната палата за публичните финанси, заедно с колегата си Константин Проданов.

Първо - България се намира в дълбок дългов капан. Държавният дълг престана да бъде инструмент за стратегически инвестиции, какъвто трябва да бъде, за да носи бъдеща добавена стойност. Той се е трансформирал в механизъм за касово покриване на текущите нужди и ежедневните сметки. Спрямо предпандемичната 2019 година, през 2024 г. размерът на дълга се е удвоил, а през тази година най-вероятно ще стане троен. От самия доклад се вижда откъде тръгва причината, а това последното е следствието. Годишните разходи само за обслужване и лихви по този дълг скачат от 1 милиард евро през 2020 г. на над 2,5 милиарда евро през 2025 г. Харчим милиарди за лихви, които се плащат директно от нашите данъци и от нашия джоб.

Второ - държавният бюджет е вкаран в бюджетна примка чрез автоматични разходи за заплати. За изследвания период кумулативният ефект на промените върху показателя „разходи за персонал" е космическите 14,3 милиарда лева. Публичният сектор е преминал от контролирано увеличение към автоматични, нормативно регламентирани индексации на заплатите в администрацията. Веднъж повишени по закон, тези суми се интегрират трайно в базата на бюджета и не подлежат на последващо гъвкаво намаляване, дори държавата да закъса финансово. На този фон виждаме и един парадокс: населението на България се е стопило със 7,13% за одитирания период, но бройката на чиновниците на 1000 души население в бюджетните организации се е увеличила от 24 на 28 човека. Работоспособното население изчезва, а администрацията се раздува. Ако продължи същият този тренд, след 90 години цялото население в работоспособна възраст би било на държавна служба.

Мнозина вероятно ще контрират, че точно през 2026 г. най-накрая натиснахме спирачката и премахнахме автоматичното индексиране на заплатите в публичния сектор. Защо тогава докладът продължава да ни плаши с него? Отговорът е прост: тази примка вече е затегната и премахването на автоматичния ръст оттук нататък не намалява заплатите на държавните чиновници, които вече са вдигнати. Тези огромни суми са трайно интегрирани в базата на бюджета и не подлежат на намаляване. Държавата просто спря да надува балона тази година, но огромните сметки от миналото остават за плащане.

Трето - капиталовата програма и инвестициите в пътища и общини се оказаха счетоводен театър. Средният процент на изпълнение на планираните инвестиции е едва 78%. Капиталовите разходи се използват като неформален балансиращ механизъм - държавата умишлено обещава милиарди за ремонти, но в края на годината ги реже, за да скрие реалния дефицит пред Брюксел. Ако проследим хронологията на дефицитите по консолидираната фискална програма, ще видим как има нагласяване на фискалната картина на гърба на българските региони. През 2020 г. дефицитът е бил 2,9% от БВП, през 2022 г. след инфлационния пик се раздува до 2,8%, а през 2024 г. се извърши безпрецедентен бюджетен абсурд: одобри се програма за общински и национални проекти на стойност 13 милиарда лева при ясен законов таван от едва 10 милиарда лева. Общините бяха излъгани с над 32% още в деня на гласуването на бюджета. Официалният дефицит беше занулен на 3%, но реалният дефицит, ако бяхме платили обещаното на общините, щеше да бъде далеч по-висок.

"През 2025 г. държавните финанси удариха историческо дъно, тъй като дефицитът достигна своя номинален пик от 6,83 милиарда лева. Официално заложеният 3% дефицит от БВП беше само на хартия. За да се задържи този процент, общините получиха едва 50% от обещаните им пари, а реалният структурен дефицит се влоши до 4,1%", каза Белчев.

И попита - Къде беше контролът през тези години? Докладът дава категоричен отговор - контролът е бил системно успокояван и заобикалян с политически решения. Когато гласуваш необезпечени милиарди и приемаш закони за автоматични разходи, ти съзнателно изключваш вътрешните механизми за финансова дисциплина - било то в Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие или АПИ. Когато Фискалният съвет е издавал червени флагове и е предупреждавал за спазването на правилата, политическите управления просто са ги пренебрегвали в името на предизборния популизъм.

Той цитира и препоръките на Сметната палата - спешна фискална консолидация, затягане на коланите и стимулиране на реалната икономика, преди дългосрочната устойчивост на публичните финанси да е колабирала напълно.

"Ние от „Прогресивна България" споделяме тези насоки и смятаме да ги осъществим в бъдещите бюджети", категоричен бе той.

По думите му истината, каквато я разкриват трите доклада, е за едно крайно безотговорно и безотчетно управление на публичните финанси, при което водещи са били популизмът и краткосрочните предизборни сметки.

"Въобще не е отчитана дългосрочната цена на това, което се прави, нито е мислено кой ще плаща сметката и дали това е устойчиво във времето, като в момента потърпевши от това сме всички ние", убеден е Белчев.