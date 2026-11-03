Прекалено нисък таван за бързите кредити праща хората при лихварите

Браншът предупреждава за фалити и 15 000 застрашени работни места, настоява и за връщане на достъпа до данните за доходите в НАП

Прекалено строгите ограничения върху оскъпяването на бързите кредити могат да доведат до затваряне на легални компании и да изпратят клиентите им при нелегалните лихвари. За това предупредиха председателят на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране Николай Цветанов и адвокат Венцислав Бенов в подкаста „Гласове" на Явор Дачков.

Поводът е новият закон за потребителския кредит, който бе приет на първо четене в парламента, но предизвика остри спорове за допустимото оскъпяване на малките заеми. Първоначалният проект предвиждаше при кредити до три минимални работни заплати общите разходи да не надвишават 20% от главницата при срок до един месец, 30% при три месеца и 100% при по-дълъг срок.

Между първо и второ четене управляващата „Прогресивна България" предложи за заеми до две минимални заплати максималното оскъпяване през първите 30 дни да бъде 20%, след което да нараства постепенно до годишна граница, обвързана с действащия таван на ГПР от около 52,4%. Специалният режим ще важи само за кредити със срок до една година.

Според представителите на бранша новата формула е толкова рестриктивна, че на практика може да ограничи оскъпяването до около 24% за година. Те настояват максималните общи разходи да останат до размера на главницата, както е при определени краткосрочни кредити във Великобритания и Румъния.

Цветанов твърди, че водещите компании в България в момента работят при оскъпяване средно от 120%, но това не е тяхната печалба. В тази сума влизат разходите за финансиране, персонал, информационни системи, оценка на клиентите и загубите от необслужвани заеми. По думите му при таван под 100% за част от кредитите значителна част от бизнеса няма да може да покрива разходите си.

От асоциацията посочват, че в сектора работят около 15 000 души, а близо един милион българи са използвали бързи кредити. Според Цветанов половината от клиентите на небанковите компании нямат достъп до обикновено банково финансиране.

Представителите на бранша настояват и за възстановяване на достъпа до информацията за осигурителните доходи в НАП, който според тях е прекратен през април. Без тези данни компаниите трудно преценяват дали кандидатът може да изплаща кредита си. Така се увеличава опасността човек да вземе втори заем, за да погаси първия. Ако този сектор се закрие, хората няма да спрат да вземат кредити, а просто ще отидат директно в сивия сектор, предупреди Бенов.