Според оценката на Европейската комисия страната се нуждае от 2,1 млрд. евро за по-устойчиво управление на водите до 2027 г.

Окрупняването на РИОСВ от 15 на 7 регионални структури ще засили експертния капацитет и независимостта на екологичния контрол, смята бившият министър на околната среда и водите

- Г-н Димитров, на 2 октомври Европейската комисия публикува доклад за състоянието на водите в България. Оценката и препоръките на ЕК са насочени към подобряване на мониторинга, предотвратяване и контрол на замърсяването, управление на риска от суши и наводнения, ефективност на мерките и източниците за финансиране. Как оценявате състоянието на водните ресурси в България и доколко европейските оценки отразяват реалните ни проблеми?

- България не е държава с общонационален недостиг на водни ресурси, но има сериозни проблеми с тяхното съхранение, разпределение, качество и управление.

Един от най-сериозните практически проблеми са загубите във водоснабдителните системи.

Според доклада на Европейската комисия за България от юни тази година общите загуби във водоснабдителната система достигат 60%. Това означава, че значителна част от водата, подадена в мрежата, не се превръща във фактурирано потребление.

В доклада си от октомври 2026 г. за управление на водите, по отношение на качеството на повърхностните и подземните води Европейската комисия отчита намаление на дела на водите с добро и високо екологично състояние спрямо 2015 г. Мисля, че този спад е свързан с по-добър мониторинг и променени, по-прецизни методики спрямо 2015 г., а не с реално влошаване на състоянието им.

В документа се посочва също, че градските промишлените зауствания остават водещи източници на въздействие, като общинските отпадъчни води са особено значим проблем.

Отчита се недостатъчното финансиране за изпълнение на мерките в четирите Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022–2027 г., за които са необходими около 2,1 млрд. евро. Очакваното финансиране от фондове на ЕС е приблизително 710 млн. евро.

България трябва да управлява едновременно два риска – недостиг на вода и разрушителни наводнения. Това поставя и въпроса за реалната готовност на язовирите, напоителните системи и водоснабдителната инфраструктура да поемат по-големи сезонни колебания.

- Къде е най-сериозният проблем според вас — в недостига на вода, в инфраструктурата, в замърсяването или в начина, по който институциите управляват съвместно ресурса?

- Водните ресурси се управляват от различни институции, които имат отделни правомощия и приоритети. Липсва достатъчно ефективна координация между ВиК сектора, земеделието, енергетиката, екологията и регионалното развитие. Решенията често се вземат секторно, инвестициите невинаги са съгласувани.

Загубите във водоснабдителните системи, остарелите водопроводи, недостатъчно развитата канализационна инфраструктура и амортизираните напоителни съоръжения показват натрупан инвестиционен дефицит.

Особено тревожно е, че при значителни загуби на вода продължаваме да обсъждаме изгражданетона нови водоизточници, да мечтаем за нови язовири, без винаги първо да използваме ефективно наличния ресурс. Замърсяването на повърхностните и подземните води ограничава възможностите за тяхното използване и увеличава разходите за пречистване. Според мен България има нужда от преход от секторно към интегрирано управление на водите.

- Достатъчни ли са според вас инвестициите в пречиствателни станции, мониторинг и воднаинфраструктура?

- България постигна напредък в изграждането и модернизирането на пречиствателни станции, включително чрез европейско финансиране. Въпреки това остават проблеми като недостатъчно изградена канализационна инфраструктура в малките населени места, необходимост от модернизация на съществуващи съоръжения.

Смятам, че са необходими и допълнителни инвестиции за мониторинга на водите, който позволява не просто периодично отчитане на състоянието на водите, а своевременно откриване на проблемите.

Необходими са автоматизирани станции за измерване на речния отток и качеството на водите, цифрово отчитане на водовземането.

По данни на Европейската комисия, представени в доклада за България, оценката на екологичните инвестиционни потребности за България, годишните инвестиционни потребности за водоснабдителната и напоителната инфраструктура са 700 млн. евро. Към момента инвестираме много по-малко.

Особено внимание трябва да се обърне на напоителните системи. Възстановяването им е важно не само за земеделието, но и за устойчивостта на страната при продължителни засушавания.

Инвестициите все още не са достатъчно обвързани с измерими резултати. Не е достатъчно да отчетем колко километра водопроводи са подменени или колко пречиствателни станции са построени. Трябва да знаем с колко са намалели загубите, колко по-добро е качеството на водата и колко по-надеждно е водоснабдяването.

- Като бивш министър къде виждатео сновната слабост - в законодателството, в контрола или в липсата на последователна политика между отделните управления?

- България разполага със законодателна рамка, съобразена с европейските изисквания, но проблемът е в непоследователното ѝ прилагане, разпокъсаната институционална отговорност и липсата на дългосрочно планиране. Законите могат да бъдат усъвършенствани, но без ефективен контрол, ясна отговорност и приемственост между правителствата резултатите ще останат ограничени.

Всичко това поставя и въпроса за капацитета на институциите, които трябва да осъществяват екологичния контрол.

- МОСВ предвижда преструктуриране на регионалните инспекции по околната среда и водите от 15 на 7 регионални структури. Ще доведе ли окрупняването до по-силен експертен капацитет, или има риск местните проблеми да останат извън вниманието на институциите?

- Убеден съм в предимствата на окрупняването на регионални екологични структури. Самият аз съм го правил през 2020 г., когато РИОСВ Перник и РИОСВ София бяха обединени с изменение на Правилника за устройството и дейността на РИОСВ. Перник запази изнесен офис, така че местното присъствие не беше премахнато и осъществяваният контрол остана на ниво и беше по-независим. Натрупан е 5-годишен усшешен опит, който може да служи в покрепа на настоящата реформа и който дава отговор на всички поставени въпроси и изразени опасения.

Създават се по-силни регионални институции, които ще разполагат с по-голям експертен потенциал, по-добра техническа обезпеченост и възможности за по-комплексен контрол. Съвременните екологични проблеми са взаимно свързани и изискват комплексна експертиза, по-задълбочени проверки и по-компетентни решения. На това трябва да отговорим с модернизиране на системата за екологичен контрол и повишаване на нейния административен и експертен капацитет. От реформата може да се очаква по-добра координация и единен подход при контрола.

В момента съществуват различия в административния капацитет и практиките на отделните инспекции. Окрупняването може да позволи уеднаквяване на процедурите, по-добър обмен на информация и по-последователно прилагане на екологичното законодателство. По-големите звена биха могли да разполагат със специализирана техника, лабораторни възможности и мобилни екипи за проверки. Това би позволило ресурсите да се насочват там, където екологичният риск е най-голям. По-силнитете регионални администрации имат по-голяма възможност за професионална независимост при осъществяването на контрола и могат да бъдат по-силен партньор както на държавата, така и на местните власти и гражданите в опазването на околната среда. Разбира се, гражданите трябва да продължат да имат лесен достъп до институциите, а проверките на терен да не се забавят.

Реформата е навременна и мисля, че ще допринесе за изпълнение на препоръките на Европейската комисия в доклада от октомври. Щом 4 басейнови дирекции управляват водите в България, кой е казал че атмосферният въздух и отпадъците трябва да се опазват от 15 РИОСВ?

- Предвижда се контролът върху спазването на Закона за водите и условията в разрешителните да бъде концентриран в РИОСВ. Какво ще се промени според вас?

- Това е положителна организационна промяна, защото въвежда един от важните принципи на доброто управление – институцията, която разрешава дадена дейност, не трябва да бъде единственият орган, който контролира собственото си решение.

Разделянето на разрешителната и контролната дейност създава допълнителна гаранция, че правилата се прилагат обективно и еднакво спрямо всички водоползватели. Така се избягват конфликт на функции и интереси, намаляват се също дублиращи се дейности на РИОСВ и басейновите дирекции, ще бъдат облекчени контролираните оператори. Бих препоръчал такъв подход да бъде приложен и при разрешителните за дейности с отпадъци, тъй като регионалните инспекции ги издават и контролират.

- От вашата практика като министър можете ли да посочите положителни примери сред големите индустриални предприятия в България за отговорно управление на водите?

- Все повече са предприятията в България, които инвестират не само в производствени мощности, но и в модерна екологична инфраструктура, пречистват и повторното използват водния ресурс. Постепенно екологичната отговорност се превръща в част от дългосрочната икономическа стратегия на предприятията.

Ще дам пример, който е обект на личните ми наблюдения в миналото и после като министър. Река Малък Искър, десен приток на река Искър,преминава през няколко общини и десетки населени места, включително селото, където живее майка ми. Помня как реката си менеше цветовете всеки ден, а колко е чиста сега, след като по поречието и работят няколко градски пречиствателни станции и още три пречиствателни станции за отпадъчни води на едно предприятие - „Елаците-Мед“. За опазване на поречието на река Тополница „Елаците-Мед“ имат и четвърта пречиствателна станция за дренажни води от хвостохранилище „Бенковски 2“.

Смятам, че това е добър пример как индустрията може да бъде част от решението, а не част от проблема. Такива предриятия са не само обект на екологичен контрол, но и активен партньор на държавата в опазването на водните ресурси.