Намериха 51 змии в камион, кралски питони били скрити в чорапи (Снимки)

Служители на Митница Русе откриха 36 защитени кралски питона в памучни вързопи от чорапи, завързани със свински опашки и 15 хондураски млечни змии в пластмасови кутии при проверка на камион. Превозното средство пътувало от Западна Европа за Близкия изток. СНИМКА: Агенция "Митници"

На 2 ноември в 17:30 часа на паркинг пред Митническо бюро Видин служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Оперативен контрол" към ТД Митница Русе селектират за проверка товарен автомобил. СНИМКА: Агенция "Митници"

Шофьорът на автомобила заявявил, че превозва само декларираната стока и смята да оформи транзитни документи за напускане на ЕС в МБ Видин. Митническите служители извършват оглед и щателна проверка на товарния автомобил, като първо в долапите, а после и в кабината установяват памучни вързопи от чорапи, завързани със свински опашки, както и пластмасови кутии. Всички те са пълни с общо 51 змии. СНИМКА: Агенция "Митници"

За случая са уведомени служители на БАБХ и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) за предприемане на последващи действия по компетентност. Открити са 12 бебета хондураска млечна змия (Lampropeltis hondurensis), 3 зрели хондураски млечни змии (Lampropeltis hondurensis), както и 36 кралски питона (Python regius) от различни морфи. Кралските питони са били поставени в чорапи, а хондураските млечни змии – в пластмасови кутии. Установено е, че 36-те кралски питона са вид, защитен по CITES, а за нито едно от общо 51 намерени влечуги не е имало надлежна документация. СНИМКА: Агенция "Митници"

Предстои змиите да бъдат транспортирани до Зоологическата градина в София, където да бъдат настанени. Инспекторите от ОДБХ – Видин са съставили акт за установяване на административно нарушение, а работата на РИОСВ и Агенция „Митници" по случая все още продължава.