Голямата преносна мрежа за ток е готова за зимата, вложени са 182 млн. евро

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Изградени и реконструирани са 120 кв електропроводи. Почистени са просеките на въздушни линии на територия от близо 11 000 декара, съобщават от Електроенергийния системен оператор

Над 182 милиона евро инвестира Електроенергийният системен оператор през 2026 година в реконструкция, рехабилитация и присъединяване на нови обекти към електропреносната мрежа, за да осигури надеждната работа на съоръженията на дружеството през есенно-зимния период.

Завършено е изграждането и реконструкцията на над 120 километра електропроводни линии с цел обезпечаване безпроблемното електроснабдяване в страната. През настоящата година ЕСО реновира въздушните линии в регионите на Софийска област, Пловдив, Бургас, Шумен и Горна Оряховица за гарантиране сигурната работа на електроенергийната система и увеличаване на преносните способности на мрежата.

На близо 60 километра електропроводни линии мълниезащитните въжета са подменени с нови с вградени оптични влакна. Почистени са просеките на въздушни линии, стопанисвани от ЕСО, на територия от близо 11 000 декара.

През 2026 година напълно реконструирани и въведени в експлоатация са открити разпределителни уредби 110kV в подстанции 110/20 киловолта в областите София, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Хасково, Плевен, Разград, Търговище и Велико Търново. Модернизацията на подстанциите на ЕСО значително увеличава сигурността на мрежата, а тяхната дигитализация осигурява възможност за бърза реакция при възникване на аварийни ситуации, следствие от влошени метеорологични условия.

Осигурена е и специализирана техника за извършване на аварийно-възстановителни дейности и достъп до труднодостъпни терени за обезпечаване на дейностите по електрозахранването.

За мобилните екипи са набавени всички необходими комуникационни средства, инструменти и облекло за работа при специфични зимни условия.