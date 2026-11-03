Илин Димитров: Проблемът с визите за турските туристи е на път да бъде решен

Повече служители в консулските служби и нова система за резервация на часове ще улеснят пътуванията от един от най-динамичните пазари за българския туризъм

България предприема конкретни мерки за значително облекчаване на визовите процедури за турските туристи. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на World Travel Market (WTM) 2026 в Лондон, след ключова среща с министъра на културата и туризма на Република Турция Мехмет Нури Ерсой.

Предвижда се чувствително увеличаване на броя на служителите в българските консулски служби и въвеждане на ново софтуерно решение за резервация на часове, съобщават от пресцентъра на министерството на туризма.

„Това е реална реформа по проблем, който туристическият сектор поставя от години. Когато един човек иска да прекара уикенда или ваканцията си в България, достъпът до виза не трябва да бъде причината да избере друга дестинация. С общите усилия на институциите стигнахме до конкретни решения, които ще направят пътуването по-бързо и лесно", каза министър Димитров.

Той благодари на министър-председателя Румен Радев и на министъра на външните работи Велислава Петрова за тяхната ангажираност и принос за решаването на дългогодишния казус.

„Турция е огромен пазар на прага ни. Важно е да премахнем една от основните пречки пред хората, които искат да изберат България", подчерта министърът на туризма.

Чрез значително увеличение на капацитета на българските консулски служби ще могат да бъдат обработвани повече заявления и да се съкрати времето за обслужване. Предстои и тест на новата електронна система за резервация на часове, която трябва да направи процеса по-лесен и предвидим за кандидатите.

Мерките са резултат от съвместната работа на Министерството на туризма, Министерството на външните работи и останалите компетентни институции.

Министрите Илин Димитров и Мехмет Нури Ерсой обсъдиха и възможностите за увеличаване на туристическия обмен между двете страни, както и развитието на общи туристически продукти и маршрути, базирани на споделеното историческо и културно наследство и кулинарните традиции.

За периода януари–август 2026 г. в местата за настаняване у нас са регистрирани близо 192 000 турски туристи, при общо около 746 000 посещения на турски граждани в страната.

Друг важен акцент беше образованието и подготовката на кадри за туризма. Българският министър отправи покана към турски университети да се присъединят към създадената у нас Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма.

Амбицията е българската инициатива да прерасне в международна образователна мрежа, която да обхване университети от Балканите, а впоследствие и от цяла Европа, с възможности за обмен на студенти, преподаватели, знания и добри практики и за по-тясна връзка между образованието и туристическия бизнес.