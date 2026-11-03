Годишната среща на Дунавската стратегия набеляза мерки за по-добра свързаност

Подобряване на транспортната свързаност между регионите на 14-те държави членки на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и намаляването на различията чрез подобряване на свързаността. Това дискутираха експерти от страните в региона в рамките на тематична сесия: „Преодоляване на различията: интелигентна свързаност за по-силно сближаване в Дунавския регион". Дискусията бе част от 15-ия годишен форум на Стратегията, чийто домакин е България, а МРРБ като Секретариат на Националната група за координация на Стратегията. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Участниците в сесията обсъдиха как интегрираните транспортни мрежи, мултимодалната свързаност и цифровите решения – подкрепени от ефективно управление и трансгранично сътрудничество – могат да засилят териториалното сближаване и да разкрият нови възможности в целия Дунавски регион.

Акцент в дискусията бе поставен върху ролята на интегрираните транспортни мрежи, мултимодалните връзки и цифровите решения за намаляване на различията между регионите и създаване на нови възможности за икономическо развитие.

Участниците обсъдиха как трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и европейските транспортни коридори могат да подобрят достъпността и конкурентоспособността на регионите и то не само на столичните, а с особен акцент и върху по-слабо развитите, граничните и периферните територии.

Специално внимание беше отделено на река Дунав като основна ос за мултимодален транспорт и на необходимостта от по-добро свързване на вътрешните водни пътища с железопътната и пътната инфраструктура. Сред важните теми бяха и транспортните връзки между държавите членки на ЕС и страните кандидатки, включително сближаването на транспортните мрежи, стандарти и системи.

Свързаността бе разгледана в широк аспект, включващ не само транспортната инфраструктура, но също цифровата и институционалната свързаност. Акцент бе поставен и върху естествената връзка на Дунав с Черно море.

Подчертана бе тревожната тенденция на затоплянето и рекордно ниските нива на реката, които вече се регистрират много по-рано през годината - още преди лятото. Цитирани бяха и изследвания, според които до 2050 г. средногодишната температура в басейна на Дунав може да се повиши с около 1,1-1,7 градуса, а до края на века прогнозираното затопляне е между 2 и 5 градуса, като особено отчетливо се очаква да е то в югоизточната част на басейна.

Модератор на тематичния панел бе Робърт Лихтнер, ръководител на Дунавското стратегическо звено. В дискусията участваха Талис Линкайтс, директор на Постоянния секретариат на Транспортната общност, Манфред Зайц, енерален директор на Секретариата на Дунавската комисия, Петър Бенов от дирекция „Национална транспортна политика" на Министерството на транспорта и съобщенията, както и Моника Патричи, координатор на Приоритетна област 1а на Дунавската стратегия от Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния. Европейската комисия представи Йохан Магнусон от Генарална дирекция „Регионална и селищна политика".

Ирина Илие от Дунавския младежки съвет постави акцент върху значението на свързаността за бъдещето на младите хора в региона.

Дискусията подчерта значението на координираните действия на европейско, национално и макрорегионално равнище за изграждането на по-интегрирана, надеждна и ефективна транспортна система в Дунавския регион.