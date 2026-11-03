Дрехи, обувки, вузове и екскурзии тласнаха инфлацията до 6,1%

Годишната инфлация през октомври се ускори до 6,1%, а месечното поскъпване на стоките и услугите също е сравнително голямо – 1,3%, след като през септември имаше месечна дефлация. И двата показателя са най-високи от месеци. Подобно повишение на цените у нас имаше през април и май, когато шокът на петролните пазари от войната в Персийския залив бе вече започнал да се отразява на общия ценови индекс.

Този път на пазара действат едновременно два фактора. Единият е натрупалото се до момента ценово напрежение при горивата и транспорта, което продължава да тласка цените нагоре, но има и чисто сезонни причини. Октомври е месецът, в който хората сменят гардероба си и търговците, които пускат есенно-зимните си колекции, традиционно

се възползват от това, за да надуят цените

Това се случва всеки октомври и неслучайно месечното поскъпване на облеклата и обувките тази година е в рамките на 7,4%.

Другите два много силни дразнителя са разходите за образование и подготовката на жилищата за зимния сезон. Точно през октомври в цените се отразяват нарасналите такси за висши учебни заведения, курсове и образователни услуги за разлика от разходите за начално и средно образование, които се повишават още през септември. Разходите за висше образования например през този октомври поскъпват средно с 3,5% на месечна база.

Едновременно с това статистиката отчита и 10,8-процентно повишение през октомври на цените на училищните екскурзии. Те не са в групата на образователните услуги, а в сферата на разходите за развлечения, спорт и култура, където средното поскъпване е 7% в сравнение със септември. Освен на повишението на цените на екскурзиите то се дължи и на фитнесите и всички останали услуги, свързани със спортуване.

Още през октомври газът от общественото газоснабдяване отчита 4,5% поскъпване, но

истинският удар ще дойде от данните за ноември,

защото КЕВР гласува повишение на цената на синьото гориво с малко над 32% от първия ден на месеца. Освен това традиционно през октомври цените на твърдите горива за отопление са най-високи в сравнение с всички останали месеци през годината, защото запасяването с тях обикновено започва още през август-септември.

Бензинът, дизелът и транспортът се отчитат доста скромно в октомврийския индекс на цените, но при тях вече има доста голямо натрупване на годишна база. Дизелът например е с над 57% по-скъп в сравнение с октомври миналата година, независимо, че напоследък цената му леко пълзи надолу.

Храните у нас поскъпват само с 0,6% през октомври и при тях е все още рано да се говори за пряко и силно отражение на енергийните цени, за каквото предупреждават все повече икономисти и анализатори.