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Пенсионните фондове: Ще изчакаме да видим бюджета, надяваме се да не се пристъпи към осъществяване на подобна идея

Виктор Иванов
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СНИМКА: pixabay

В БАДДПО няма постъпила информация за плановете на правителството за бюджета за 2027. Ще изчакаме да го видим и тогава бихме могли да коментираме по същество.

Това коментираха от асоциацията на пенсионните дружества по повод информациите, че в проектобюджета за 2027 година е заложено прехвърляне на 2,5% от осигуровката за втора пенсия към НОИ през следващата година.

"Надяваме се да не се пристъпи към осъществяване на подобна идея. Тя означава чисто и просто половината от средствата, които в бъдеще ще се натрупват в личните партиди на работещите българи и ще растат с постигнатата доходност, гарантирани са и се наследяват, да бъдат безвъзвратно изхарчени", гласи още позицията на асоциацията.

СНИМКА: pixabay

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