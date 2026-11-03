Таско Ерменков, член на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят, сметките на тези, които се топлят на газ, ще се увеличат с 20%

Цените на електроенергията и на парното няма да се променят, но сметките на домакинствата, които се отопляват на газ, ще се увеличат с около 20%. Това заяви пред БНТ Таско Ерменков, член на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Той заяви, че не е имало политически натиск за цените на газа и че нищо, свързано с изборите за президент, не е причина енергийният регулатор да ги обяви на 2 ноември. По думите му председателят на КЕВР Пламен Младеновски не е бил викан от никого. „Но ако си мислите, че КЕВР е крепост с високи стени и кръгова отбрана и не се срещаме, говорим и обсъждаме, то сте далеч от истината", каза още Ерменков.

Цената на газа е обявена на 2 ноември, но влиза в сила от 1-ви, защото „Булгаргаз" е получила месечния индекс на нидерландската борса TTF, който е определящ, в 22 часа в петък, а обновеното си предложение е внесла в КЕВР сутринта на 2 ноември. Това обясни Ерменков и добави, че решението на комисията няма нищо общо с изборите.

Той припомни, че на откритото заседание от КЕВР са заявили, че увеличение с 34% е много и че резервите могат да доведат до поскъпване под 30%. Само че до 30 октомври индексът на TTF се е повишил много сериозно. Ако не са били използвани резервите, поскъпването на газа е щяло да бъде 39%, а не 32,52%, каквото е решението на комисията.

Ерменков заяви, че още през септември, на открито заседание, комисарите са предупредили, че геополитиката влияе върху цената на газа и че тя ще се увеличава. „Ние търсим с регулаторни мерки този скок да не бъде рязък и драстичен", каза той.

Природният газ за българските потребители идва от Азербайджан по дългосрочен договор, но и азерският газ е поскъпнал. Останалите количества са втечнен природен газ, доставян през терминалите в Гърция и Турция.

Може да звучи парадоксално, но газът, доставян по мрежата на турската компания „Боташ", в момента е с по-ниски такси от този, който се доставя през Гърция. Това се дължи на замразяването на споразумението, обясни Ерменков.