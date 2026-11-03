Хиляди без топла вода, сега и без парно заради ремонти през ноември

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За абонати на "София Изток" спиранията са от 2 месеца, КЗК ще заведе два колективни иска

Всички по веригата на властта са разтревожени, но какво от това, питат потърпевшите домакинства

Спешно изслушване в парламента инициира омбудсманът

Хиляди са без топла вода в столицата от седмици и дори месеци, а сега - и без парно. Ноември се оказва сравнително студен, но много ремонти, започнати от “Топлофикация - София”, не са приключили. А към тях се добавят текущи аварии.

Планови ремонти има на 18 улици в кв. “Изток”, а други 8 в същия квартал бяха завършени на 3 ноември. В “Дружба 1” и “Дружба 2” са засегнати десетки сгради. Без парно и топла вода са 4 сгради в “Дианабад” и 2 в “Младост 1”. Ремонтът при четири блока в “Слатина” ще завърши на 27 ноември. Това е съпроводено с аварии с по-дълъг срок на възстановяване - от 8 до 15 ноември. Става въпрос за сгради в “Изток”, “Младост 1”, “Дружба 1”, “Студентски град”, “Мусагеница”, “Оборище”, “Банишора”, “Гео Милев”, “Слатина”.

Така няколко хиляди домакинства са принудени да се спасяват с електрически уреди. Мръзнат и студенти в общежитията си, те и ректорите им също питат докога (виж текста за тях).

От Комисията за защита на потребителите съобщиха във вторник, че завеждат два колективни иска срещу “Топлофикация - София”, ако дружеството не обезщети засегнатите.

Цялата каша с парното се повтаря и този сезон отново всички са разтревожени.

Омбудсманът Велислава Делчева сезира през септември министъра на енергетиката, КЕВР и Столичната община за техническото състояние на съоръженията и поиска качествено топлоснабдяване.

В края на септември КЕВР започна проверки, но резултатите още не са обявени. Месеци преди това - на 17 април, енергийният регулатор задължи дружеството

да плати неустойки на

6197 клиенти,

които са били без парно и топла вода повече от 48 часа, от което бяха засегнати “Люлин 6”, “Младост3”, “Дианабад” и “Полигона”. Заради обжалване това още не е станало.

Въпреки регулираните цени на парното и факта, че КЕВР определя размера на инвестициите, към септември столичното дружество е изпълнило едва 19% от инвестиционната си програма, а от ремонтната - 31 на сто.

Съобщи го енергийният министър Ива Петрова преди дни.

Тя е разтревожена -

в район “София Изток” положението е

драматично

Има голям брой аварийни спирания с обща продължителност над 2 месеца, а само 5 аварийни екипа се поддържат за отстраняването им, заяви Петрова.

И на 3 ноември омбудсманът Делчева реагира. Тя алармира за продължаващите зимни ремонти на парното и множеството аварии, заради които източните райони на София мръзнат. Делчева настоя пред председателя на енергийната комисия в парламента спешно да бъдат изслушани ресорният министър, кметът на София и председателят на Столичния общински съвет, председателят на КЕВР, ръководството на “Топлофикация София”.

Да се анализира състоянието на столичното дружество, включително и 900 млн. евро дългове към “Булгаргаз”, призовава Делчева И сигнализира, че

проблемите на хората продължават

още от края на август 2026 г.

“Въпреки обявения планов ремонт и профилактика на съоръженията в периода от 28 август до 13 септември след приключването им последваха множество аварии.

В редица случаи отстраняването им надхвърля

нормативно определения

48-часов срок”,

подчертава омбудсманът.

Делчева откроява като тревожен факта, че в някои сгради прекъсванията на топлоснабдяването са с обща продължителност над два месеца.

Явно предстои изслушване на всички по веригата на властите, каквото е правено неведнъж в парламента. А хората през това време си остават на студено.

Кой какви отговорности

има:

Министърът по закон отговаря за сигурността на енергийното снабдяване - топло-, електро- и газоснабдяване.

КЕВР е задължена да контролира дали лицензиантът - в случая топлофикацията, си спазва лицензията. Тя определя размера на инвестициите, които влизат в цената на парното, както и самата цена.

Собственикът е Столичната община, която би трябвало да отговаря за мениджмънта на дружеството, за доброто управление и финансовата стабилност. Кметът Васил Терзиев от началото на мандата си настоява за външен одит на дружеството и отдаване на концесия. Задълженията му надхвърлят 1 млрд. евро.

От Столичната община обявиха, че ще излязат с позиция до края на работния ден, но такава до 19 ч във вторник не бе получена.

Топлофикация: Работим сега, защото бизнес планът беше приет чак през юни

Причина за множеството аварии в кварталите, обслужвани от топлорайон “София Изток”, е високата степен на амортизация на топлопреносната мрежа, голяма част от която е в експлоатация повече от 35 г. - за което дружеството нееднократно е алармирало.

Това отговориха от “Топлофикация - София” на въпроса на “24 часа” защо продължават ремонти и през ноември.

Натрупаните проблеми по мрежата изисквали значителен обем ремонтни дейности, те няма как да бъдат изпълнени едновременно във всички засегнати участъци, обясняват от там. Екипите работели всекидневно, приоритет са тези, които засягат повече абонатни станции, детски градини, болници и социални заведения. Това налагало нееднократна промяна на първоначално предвидените срокове.

Паралелно с отстраняването на авариите “Топлофикация София” извършва текущи ремонти и подмяна на силно компрометирани участъци в няколко квартала. Тези дейности са част от усилията за поетапно обновяване на мрежата и намаляване на риска от аварии, казват още от дружеството.

То полагало усилия за максимално ускоряване на ремонтите, преди да дойдат най-студените дни.

А защо се случват през ноември, дружеството обяснява с факта, че бизнес планът му е бил одобрен от Столичния общински съвет на 11 юни и едва в края на юни са стартирани процедурите по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители. По тях текат задължителни срокове, след приключването на процедурите се сключват договорите с избраните изпълнители и едва тогава е възможно да се пристъпи към изпълнение на ремонтите и да се конкретизират сроковете за отделните обекти, обясняват още от столичната топлофикация.