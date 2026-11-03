Европейските борси закриха със спадове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните европейски фондови пазари приключват днешната търговия с понижения, докато инвеститорите следят развитието на конфликта в Близкия изток и очакват резултатите от междинните избори в САЩ, предадоха ДПА и „Дау Джоунс“. Най-съществен спад сред посочените индекси отчете лондонският FTSE 100, притиснат от акциите на компаниите от суровинния сектор.

Индексът на водещите компании в еврозоната EuroStoxx 50 се понижи с 0,51 на сто до 6144,56 пункта.

Във Франкфурт DAX загуби 0,45 на сто до 25 864,62 пункта, след като отново не успя да преодолее равнището от 26 000 пункта. Индексът на средните компании MDAX спадна с 0,36 на сто до 30 743,36 пункта.

Лондонският FTSE 100 отстъпи с 1,14 на сто до 10 638,43 пункта, а швейцарският SMI приключи с понижение от 0,40 на сто до 14 743,09 пункта.

Пазарните настроения се променяха с новините от Близкия изток. Първоначално петролът поскъпна след съобщения за нови американски удари в Иран. Информации за възможно сближаване впоследствие донесоха краткотрайно облекчение и изведоха германския индекс на положителна територия. По-късно президентът Доналд Тръмп потвърди ударите по ирански цели.

Предпазливостта беше подсилена и от изборите за Конгреса на САЩ.

„Америка гласува, а борсата следи внимателно колко политическо пространство за маневриране ще остане на Доналд Тръмп след изборите за Конгреса“, коментира Юрген Молнар от брокерската компания „Робомаркетс“ (RoboMarkets), пише БТА.

В Германия софтуерните компании бяха сред основните губещи. Акциите на САП (SAP) поевтиняха с 1,8 на сто, а тези на „Тиймвюър“ (TeamViewer) се сринаха с 27 на сто. Доставчикът на софтуер за дистанционна поддръжка вече не очаква ръст на приходите през годината заради забавено сключване на договори и икономическа несигурност. Спадът засегна и „Немечек“ (Nemetschek).

Сред компаниите в DAX „Байер“ (Bayer) се представи най-силно с ръст от 3,6 на сто след публикуването на тримесечните резултати. Силният фармацевтичен бизнес подкрепи по-оптимистичните очаквания на групата.

На противоположния полюс беше „Заландо“ (Zalando), чиито акции загубиха 6,3 на сто. Анализаторите изразиха резерви към брутния марж на печалбата за третото тримесечие, а след силното възстановяване през октомври инвеститорите пристъпиха към реализиране на печалби.

Книжата на „Фрезениус Медикъл Кеър“ (Fresenius Medical Care) поевтиняха с 3,6 на сто, след като новият главен изпълнителен директор Шервин Коранги понижи годишните цели за печалбата.

В авиационния сектор производителят на двигатели Ем Ти Ю (MTU) загуби 3,1 на сто, след като „Банк ъв Америка“ (Bank of America) оттегли препоръката си за покупка заради рискове пред печалбата.

Акциите на „Луфтханза“ (Lufthansa) поскъпнаха с почти 4 на сто след тримесечните резултати. Въпреки понижената прогноза за печалбата инвеститорите приеха положително очакването на авиокомпанията за значително увеличение на цените на билетите през следващата година.

На швейцарския пазар 14 от 20-те компании в SMI приключиха със спад. Акциите на „Рош“ (Roche) се понижиха с 1,6 на сто, тези на „Нестле“ (Nestlé) загубиха 0,3 на сто, а „Новартис“ (Novartis) остана почти без промяна.

След силното представяне в началото на седмицата строителният сектор също отстъпи. „Амрайз“ (Amrize), „Геберит“ (Geberit) и „Сика“ (Sika) загубиха между 0,7 и 2,2 на сто. „Холсим“ (Holcim) се повиши с 0,1 на сто.

„Галдерма“ (Galderma) добави 1,3 на сто към пазарната си капитализация след неочакваната оставка на финансовия директор Луиджи Ла Корте, заел поста преди няколко месеца.

Сред печелившите бяха АББ (ABB) с ръст от 1,6 на сто и „Клариант“ (Clariant) с 1,4 на сто. При „Клариант“ обнадеждаващите сигнали за поръчките през четвъртото тримесечие компенсираха по-слабите от очакваното тримесечни резултати.