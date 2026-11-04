Лидия Шулева: Идеята как да се управлява сребърният фонд загина отдавна

Идеята как да се управлява сребърният фонд отдавна загина и това е мъртъв актив.

Това каза в ефира на bTV Лидия Шулева, бивш социален и икономически министър.

Тя коментира идеята досегашните 5% осигуровка за втора пенсия да бъдат разделени на две половини и 2,5% да отиват към държавното обществено осигуряване. Новината бе отречена от Парламента и финансовото министерство.

"Много от отдавна се говори, че трябва да се пуснат пакети от големи държавни дружества като НЕК и т.н. Веднъж това ще даде приход в сребърния фонд. Но и да по-прозрачно управление на дружествата, след като са фондовите борси. Парите в сребърния фонд не дават никаква гаранция за финансовата стабилност на пенсионната система. Тоест - това трябва да се промени и той да заработи, за което, за което е планиран", коментира още Шулева.

Добрин Иванов, изп. директор на АИКБ се надява реформа да няма.

"Тази мярка не е национализация. Факт е, че това е отстъпление на пенсионната реформа. В началото на 2000 г. бе въведена тристълбовата система. Дано е фалшива новина и не се окаже вярно това", каза той.

И добави, че трябват спешни действия на пенсионната система. Но те били такива, каквито се обсъждат сега.

"Ние няма как да избягаме от това, че ще дофинансираме системата. Огромни предизвикателства са това. Трябва сребърният фонд да продължи да работи, както е по план. Определени правителства спряха да го пълнят. Има и още подходи", обясни Пламен Димитров, президент на КНСБ.

Според Шулева нената на тока е непоносима за огромна част от бизнеса - малкия и средния. И фондът за компенсации не може да издържи на това. Затова големите трябва да бъдат извадени оттам. И Банката за развитие трябва да помогне на най-големите, както се е правило. И така ще има пари във фондът за компенсации за по-малките.

Димитров не се съгласи с Шулева с идеята й Банката за развитие да подпомага големия бизнес с цел да има пари във фонда за компенсиране.

Президентът на КНСБ каза, че утре ще има среща с министъра на енергетиката и на икономиката. И по-късно и с Румен Радев, министър-председател.

"Огромно е увеличението на газа и тока. То не е предвидено в разходната част на повечето фирми. Това най-вероятно е краткосрочна тенденция. Важно е държавата да запази тези бизнеси", каза Иванов

За финал Шулева обясни, че най-важното е да видим какъв ще бъде бюджетът.

"Виждаме увеличение на приходите, най-вече заради данъка свръхпечалба. Но се вижда, че нямаме устойчива финансова стабилност", добави тя.