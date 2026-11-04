"Мета" увеличава дълга си с нова емисия облигации за 15 млрд. долара

Американската технологична компания „Мета Платформс" набира 15 млрд. долара чрез емисия на доларови облигации в пет транша. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на ускорените инвестиции на компанията в инфраструктура за изкуствен интелект.

Според подаден регулаторен документ част от емисията включва облигации за 3,25 млрд. долара с падеж през 2031 г. и купон от 5,85%. Друг транш е на стойност още 3,25 млрд. долара, с падеж през 2033 г. и купон от 6,25%, съобщава БТА.

През последните години „Мета", която е собственик на "Фейсбук", все по-често прибягва до външно финансиране, за да осигури средства за дългосрочните си инвестиционни планове. През април компанията пласира облигации с инвестиционен рейтинг за 25 млрд. долара, а през миналата година емитира дългови книжа за 30 млрд. долара.

Новата емисия идва само дни след като „Мета" разшири плановете си за потенциално набиране на капитал до 97,5 млрд. долара. Компанията очаква капиталовите ѝ разходи през тази година да достигнат между 135 млрд. и 145 млрд. долара, като голяма част от тях са свързани с развитието на изкуствения интелект.

Финансирането е част от по-широка тенденция в технологичния сектор. Все повече компании набират средства за изграждане на центрове за данни, осигуряване на изчислителна мощност и развитие на облачни услуги. Това се случва въпреки че досега технологичните гиганти разчитаха основно на значителните си парични наличности, за да финансират растежа си.

Рейтинговата агенция „Мудис" присъди на новия дълг на „Мета" оценка „Aa3". Според агенцията компанията ще запази консервативната си финансова политика и положителната нетна ликвидност въпреки нарастващите разходи за инвестиции.

Междувременно „Ес енд Пи Глоубъл" промени перспективата пред кредитния рейтинг на компанията от „стабилна" на „негативна". Причината е значителната несигурност около капиталовите разходи и свободния паричен поток на „Мета" на фона на мащабните ѝ инвестиции в изкуствен интелект.

Към 30 септември общият дълг на компанията е възлизал на 83,67 млрд. долара.