Ново поскъпване на петрола

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Цените на петрола отново се повишават, докато инвеститорите очакват следващите действия на САЩ във войната с Иран след победата на демократите на междинните избори. Данните за неочаквано намаление на американските петролни запаси несъмнено оказват влияние за това поскъпване.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 55 цента, или 0,53 на сто, до 104,15 долара за барел към 8,40 часа българско време. Американският лек суров петрол повиши цената си с 43 цента, или 0,45 на сто, до 96,46 долара за барел, заличавайки по-ранните загуби.

През предходната сесия Брентът приключи на най-ниското си равнище от почти четири седмици, докато пазарните участници оценяваха перспективите пред преговорите за прекратяване на войните в Украйна и Иран.

Преброяването на гласовете в САЩ продължава. Демократите са спечелили мнозинство и в двете камари на Конгреса за остатъка от втория мандат на президента Доналд Тръмп, съобщава БТА.

Противоречивите сигнали от Вашингтон затрудняват оценката на посоката на пазара, заяви Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи във „Филип Нова“ (Phillip Nova). Според нея военните удари продължават успоредно с изявления, които омаловажават вероятността от по-нататъшна ескалация.

По думите й реализирането на печалби и намаляването на спекулативните позиции, залагащи на поскъпване, са обясними след силния ръст през октомври. Рисковете за доставките през Ормузкия проток обаче остават, а спадът на запасите в САЩ подкрепя цените.

Преди ден САЩ са нанесли „отбранителни“ удари по иранския остров Кешм, насочени срещу ракети „земя-въздух“, използвани срещу американски обекти. Някои определиха атаките като ограничени - тоест не означават възобновяване на мащабните бойни операции.

Пазарите следят и посредническите усилия на Катар за предотвратяване на ескалация след изборите в САЩ. Все още Техеран и Вашингтон са далеч от споразумение за прекратяване на войната.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че страната му няма непосредствени планове за удари срещу Иран.

Запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 5,27 млн. барела през седмицата до 30 октомври.

Запасите от бензин са нараснали с 1,43 млн. барела, а тези от дестилати са спаднали с 1,19 млн. барела.

Ограничените запаси от дизелово гориво подкрепят пазара, въпреки по-голямото от очакваното увеличение при бензина, пише в анализ на „Хайтун Фючърс".

Днес се очакват да излязат и официалните данни на американската Агенция за енергийна информация.