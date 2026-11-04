Спад на печалбата от 11% през третото тримесечие за Бе Ем Ве

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Спад на печалбата за третото тримесечие преди облагане с данъци отчете германският автомобилен производител Бе Ем Ве.

Компанията очаква допълнителен финансов натиск в края на годината заради значителни разходи по преструктурирането, което я принуди за пореден път да понижи прогнозата си заради затрудненията на китайски пазар, съобщава БТА.

Бе Ем Ве отчете тримесечна печалба преди лихви и данъци в размер на 2,1 млрд. евро (2,36 млрд. долара) за юли-септември. Това всъщност е спад от 11 на сто спрямо същия период на миналата година.

Оперативният марж в основния автомобилен бизнес на компанията се е свил до 3,4 на сто спрямо 5,2 на сто година по-рано.

„Ситуацията в автомобилния сектор изисква решителни и бързи действия. Затова ще ускорим и засилим мерките за преструктуриране на компанията“, заяви главният изпълнителен директор Милан Неделкович.

Бе Ем Ве понижи за втори път в рамките на по-малко от пет месеца прогнозата си за годишната печалба снощи. Компанията вече очаква оперативният марж на основния ѝ автомобилен бизнес да бъде между минус 0,5 на сто и 0,5 на сто през тази година. Това е рязък обрат спрямо двуцифрените стойности, отчетени преди пет години.

Промяната в прогнозата е свързана с очакваните разходи през четвъртото тримесечие по програмата за преструктуриране, която включва съкращаването на 8000 работни места в Германия. Германският автомобилен производител възнамерява да използва набраната инерция на програмата, за да ускори съкращаването на мениджърските позиции.