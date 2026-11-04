ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям германски производител на авточасти затваря ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23862709 www.24chasa.bg

Спад на печалбата от 11% през третото тримесечие за Бе Ем Ве

Цветелина Шенева
1348
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Бе Ем Ве понижи за втори път в рамките на по-малко от пет месеца прогнозата си за годишната печалба снощи. Снимка: BMW

Спад на печалбата за третото тримесечие преди облагане с данъци отчете германският автомобилен производител Бе Ем Ве.

Компанията очаква допълнителен финансов натиск в края на годината заради значителни разходи по преструктурирането, което я принуди за пореден път да понижи прогнозата си заради затрудненията на китайски пазар, съобщава БТА.

Бе Ем Ве отчете тримесечна печалба преди лихви и данъци в размер на 2,1 млрд. евро (2,36 млрд. долара) за юли-септември. Това всъщност е спад от 11 на сто спрямо същия период на миналата година.

Оперативният марж в основния автомобилен бизнес на компанията се е свил до 3,4 на сто спрямо 5,2 на сто година по-рано.

„Ситуацията в автомобилния сектор изисква решителни и бързи действия. Затова ще ускорим и засилим мерките за преструктуриране на компанията“, заяви главният изпълнителен директор Милан Неделкович.

Бе Ем Ве понижи за втори път в рамките на по-малко от пет месеца прогнозата си за годишната печалба снощи. Компанията вече очаква оперативният марж на основния ѝ автомобилен бизнес да бъде между минус 0,5 на сто и 0,5 на сто през тази година. Това е рязък обрат спрямо двуцифрените стойности, отчетени преди пет години.

Промяната в прогнозата е свързана с очакваните разходи през четвъртото тримесечие по програмата за преструктуриране, която включва съкращаването на 8000 работни места в Германия. Германският автомобилен производител възнамерява да използва набраната инерция на програмата, за да ускори съкращаването на мениджърските позиции.

Бе Ем Ве понижи за втори път в рамките на по-малко от пет месеца прогнозата си за годишната печалба снощи. Снимка: BMW

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание