Доларът се срина до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

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Американският долар поевтиня до най-ниското си ниво за последния месец, след като победата на демократите на междинните избори засили опасенията от политически блокаж във Вашингтон и по-строго регулиране на изкуствения интелект.

Натиск върху валутата оказват още по-ниската доходност на американските държавни облигации и отслабналите очаквания за повишаване на лихвите през следващата година.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се понижи с 0,6% до 101,27 пункта. В същото време еврото поскъпна със същия процент до 1,1258 долара, съобщава БТА

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна с близо 5 базисни пункта до 4,915%. Инвеститорите се насочиха към тези книжа в търсене на по-сигурни вложения.

Американската валута загуби 0,6% спрямо швейцарския франк, като курсът достигна 0,8159 франка за долар. Японската йена поскъпна с близо 0,8% до 157,92 йени за долар.

Демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса, включително шест места в Сената, заемани досега от републиканци.

Валутният стратег на Оу Си Би Си (OCBC) Мох Сионг Сим свързва реакцията на пазарите с опасенията, че по-строгият контрол върху изкуствения интелект може да забави икономическия растеж на САЩ. По думите му тези притеснения се отразяват и върху по-слабото представяне на технологичните акции.

Той обаче отбелязва, че дори при контрол на демократите върху Конгреса приемането на федерални закони ще остане трудно заради правото на вето на президента Доналд Тръмп.

Карол Конг, валутен стратег в „Комънуелт Банк ъв Острейлия", очаква след изборите вниманието на инвеститорите отново да се насочи към икономическите показатели.

Според нея данните ще продължат да показват устойчивост на американската икономика, което би подкрепило ново повишаване на лихвите и поскъпване на долара.

Британската лира поскъпна с 0,3% до 1,3458 долара преди заседанието на Английската централна банка в четвъртък. Очакванията са институцията да повиши лихвите за първи път от август 2023 г.

Междувременно китайският офшорен юан поевтиня с 0,2% до 6,6836 юана за долар. Спадът продължи след най-голямото му еднодневно понижение от 15 май насам, регистрирано във вторник. Тогава Китайската народна банка увеличи задължителните резерви в чуждестранна валута на финансовите институции в опит да ограничи поскъпването на юана.