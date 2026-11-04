ГЕРБ и ПП настояват за компенсации за бизнеса заради скъпия ток

Хората на Бойко Борисов поискаха и компенсации за битовите потребители заради по-скъпия природния газ

ГЕРБ и ПП настояха за незабавни мерки заради високите цени на електроенергията. Поискаха го в декларация от всяка парламентарна група. На парламентарната трибуна от ГЕРБ излезе Жечо Станков, а от ПП - Радослав Рибарски.

Станков поиска компенсациите за бизнеса да се изплащат всеки месец, а не със закъснение от близо година.

По думите му средната борсова цена на електроенергията през октомври е достигнала 232 евро за мегаватчас. Според Станков това създава сериозен проблем както за предприятията, така и за домакинствата. От ГЕРБ изчакали управляващите да предложат решение, но до момента такова липсва, заяви депутатът.

Той разкритикува действащия механизъм за подпомагане на бизнеса, тъй като според него не осигурява необходимата предвидимост. При сегашната схема компаниите получават компенсациите със закъснение от около 10 месеца, което ги поставя в несигурност.

Предложението на ГЕРБ е помощта да се изплаща ежемесечно, когато цената на електроенергията надхвърли 92 евро за мегаватчас. Според Станков това би помогнало и за ограничаване на инфлационния натиск. Той обяви, че от следващия месец ще показва на управляващите свои сметки за ток, за да илюстрира ефекта от високите цени.

От партията настояват и за компенсации за битовите потребители заради поскъпването на природния газ. Станков подчерта, че предложеният механизъм за бизнеса няма да натовари държавния бюджет.

„Сега е моментът да се вземат мерки", заяви Станков, който е и бивш енергиен министър и предупреди, че страната е изправена пред „перфектната буря". Според него последиците от бездействието ще бъдат понесени най-вече от хората, а отговорността за решението е на управляващите.

Радослав Рибарски от ПП Снимка: Румяна Тонева

Рибарски пък изтъкна, че компаниите са изправени пред все по-трудно прогнозируеми разходи, а предложените от управляващите компенсации не дават достатъчна сигурност.

Той постави под съмнение ефективността на схемата, при която помощта за бизнеса ще бъде изплатена със закъснение от 10 месеца. По думите му подобно отлагане може да принуди предприятията да съкращават служители, да ограничават разходите си или да повишават цените на продукцията и услугите.

„Цената на тока влиза във всяка услуга, във всяка стока", подчерта депутатът. Той обърна внимание, че за компенсации са предвидени 140 млн. евро, но все още няма яснота каква част от разходите на компаниите ще бъдат покрити и дали във Фонд „Сигурност на електроенергийната система" ще има достатъчно средства. Според изчисленията му за реално подпомагане на бизнеса са необходими около 500 млн. евро.

Рибарски отправи критики и към реакцията на властта за поскъпването на природния газ. Той поиска информация за наличните количества в газохранилището „Чирен", както и яснота за бъдещето на „Топлофикация София". Депутатът повдигна и въпроса за финансовите последици за АЕЦ „Козлодуй".

От ПП настояват и за повече прозрачност около договора с турската компания „Боташ", включително за действително извършените плащания и договорените условия.

„Енергетиката не е партийна собственост", заяви Рибарски и призова за създаване на работещ механизъм за компенсиране на високите цени на електроенергията.