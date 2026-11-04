Range Rover няма да разработва нови Evoque и Velar

Шефът на Range Rover Мартин Лимперт потвърди пред сайта Autocar , че производството на Evoque и Velar ще продължи до 2027 г., но и двата модела, след около десетилетие производство, наближават края на жизнения си цикъл и нито един от тях не е в процес на разработка за наследник.

Прекратяването на производството на тези моделни линии е отчасти следствие от стратегията на JLR House of Brands, при която Range Rover, Defender и Discovery бяха отделени като независими марки, отделни от майката Land Rover.

Предвид луксозното позициониране на Range Rover и разширените роли на моделите Defender и Discovery, където гамата на Defender скоро ще бъде присъединена от нов базов модел, наречен Defender Sport (по-малък от Defender), Range Rover вече няма да покрива толкова голям пазарен сегмент.

Вместо това Range Rover ще се фокусира върху луксозния пазарен сегмент, докато по-малките и по-достъпни модели ще останат в домейна на марките Defender и Discovery.