Голям германски производител на авточасти затваря пет фабрики

След приключването на мерките за преструктуриране, обявени през ноември 2024 г., и сключването на 1800 споразумения за частично пенсиониране в началото на октомври, управителният съвет на големия германски производител на авточасти Schaeffler реши да стартира нова програма за подобряване на бизнес ефективността.

Schaeffler произвежда части за автомобилната и аерокосмическата промишленост. Сред клиентите на Schaeffler са Volkswagen, BMW, Hyundai, Stellantis, Volvo, Jaguar Land Rover. Този гигант произвежда LuK системи за съединители, компоненти за трансмисия и торсионни амортисьори, FAG сачмени и ролкови лагери и лагери за колела и окачване, INA части за ангренаж на двигатели (шайби, обтегачи, вериги), компоненти за клапани, елементи на двигателя, трансмисията и шасито, както и иглени лагери, а също така има и електрически задвижвания, хибридни системи, електрически оси и какво ли още не.

Като част от изпълнението на новата програма за икономии се планира нетно съкращение от 3460 работни места в европейския регион. Около 50% от съкращенията ще бъдат в производството, 30% в научноизследователската и развойна дейност и 20% в други бизнес функции. Съкращенията ще обхванат 16 локации в Европа, като се планира затварянето на пет обекта, четири от които са в Германия. Те включват фабриката в Дортмунд, която в момента наема 430 души, и обекта в Морбах със 160 служители. И двата принадлежат към подразделението "Задвижващи механизми и шасита" и произвеждат компоненти за двигатели с вътрешно горене. Освен това се планира затварянето на халетата в Берлин, който в момента наема около 270 души, както и на обекта в Швалбах. Очаква се голяма част от приблизително 385 служители да се прехвърлят в обекта на Schaeffler във Франкфурт. Общото съкращение ще включва около 190 работни места.

Планира се също така прекратяване на производството на инструменти в завода в Хьохщат и адаптиране на производството на специални машини в локациите в Ерланген и Швайнфурт. Освен това са планирани корекции на капацитета и организационната структура и в други локации в Германия, включително Херцогенаурах, Бюл, Хьохщат, Нюрнберг и Регенсбург. Извън Германия е планирано коригиране на производствения и развойния капацитет във френските заводи в Агенау и Тулуза, както и в локациите в словашките градове Скалица и Кисуце. Производственият завод в Херстал, Белгия, в който работят около 15 души, ще бъде затворен. Подробности за планираните промени в отделните локации ще бъдат представени на местни срещи на служителите.